刷卡最強5月 衝上3,728億 全年有望站穩4.2兆

國人刷卡動能熱翻天。金管會統計，2024年5月全台國人刷卡額3,728億元，累計前五月已刷出1.78兆，年增13%，5月和前五月均改寫史上同期新高紀錄，金管會官員說，信用卡已是成熟支付工具，加上近兩年經濟消費大增，兩力道疊加，墊高國人刷卡額。

據金管會統計，2023年全年國人刷卡額是4兆1,860億元，2024年前五月刷卡量已達到去年一整年的43%，若依此速度成長，2024年全年有機會衝破4.2兆元，再締新猷。

近年刷卡簽帳金額 圖／經濟日報提供

國人刷卡熱有助推升發卡銀行簽帳手續費，已有法人看好，加上今年股債市走揚，推升財管動能，國銀今年手續費收入可望維持中高位數成長。

據金管會統計，今年前五月每月刷卡額都逾3,000億元，前一次刷卡額低於3,000億元是去年4月，顯示已連續13個月、月月刷卡額都破3,000億元，也意味著民間消費動能續航。

近年每月平均刷卡額已從2,500億元，遞增到3,000億元、2024再進一步遞增到3,500億元，金管會認為，這也跟國人愈來愈習慣刷卡、及發卡行推出諸多優惠促銷活動有關。

金管會昨（11）日公布5月國銀簽帳金額3,728億元，月增3.6%，主因是5月有母親節檔期，賣場、餐飲、購物等消費額增加，其次，5月有牌照稅繳稅入帳款。

據金管會統計，如母親節檔期，北富銀和台新銀光賣場與餐飲類的刷卡額，單月各增加了29.5億元及13億元，玉山銀和中信銀則因牌照稅，單月刷卡額各增加20億元及14億元。

累計前五月刷出1兆7,800億元，首見前五月就快挑戰2兆元大關，也是信用卡史上同期新高。若以前五大發卡行來看，中信銀累計前五月刷2,941億元續居刷卡王，國泰世華銀2,831億元緊追，第三是北富銀2,412億元，第四是玉山銀2,190億元，台新銀以1,988億元居老五。若以年增率來看，則以拿下好市多聯名卡的北富銀，前五月刷卡年增49%居冠，中信與台新年增則也有一成之譜。

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