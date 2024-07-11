三商美邦人壽資本不足 金管會下兩大通牒

三商美邦人壽（2867）因資本適足率（RBC）及淨值比均低於200%及3%且其所提財業務改善計畫也無法達標，金管會宣布，禁止三商壽再新增與利害關係人授信或其他交易，並要求一、月內需再提具體可行改善方案，二、今年底RBC務必達標，否再視狀況做懲處。

據資料顯示，三商壽從2022年六月開始至今，已連兩年、共四期RBC、淨值比都未達法定標準，估2024年六月也僅150%，等於連五期資本都不足。三商壽在2023年12月底RBC是111.09%、淨值比是2.97%。

保險局副局長蔡火炎說，三商壽從2022年六月起RBC就未達標，三商壽當時提改善計畫有包括引入策略性投資人，但投資人有複雜性、也需時間，金管會給予充裕時間，加上其他改善也照計畫進行，因此過去都未做處分。

但三商壽洽投資人已談很久了，金管會4月2日對三商壽提出一個達標改善計畫、且需具體明確時程和備援方案，「這次強度和時間性要求更高了」，惟三商壽提出時程不夠具體、方案也欠完備，因此做處分。

處禁止新增利害關係人交易，一來是督促關係人─大股東可盡速改善，二來避免傷害三商壽體質。此懲處僅影響三商壽不准再贊助關係人球賽，影響有限。

外界質疑，一樣是資本不足，新壽董事長減薪，為何三商壽沒有？蔡火炎提三點說明，一、現任董事長翁肇喜是該位置懸缺多月，三商壽面臨困境時，在2022年10月回任董事長，也沒有支薪和領董事酬金。

二、上任後積極協助三商壽做現增，也展現溝通誠意，三、2022年至今完成四次137.5億元現增，也提出改善方案，已盡了一定努力，因此未懲處董事長。

但蔡火炎說，三商壽從2022年下半年至今已提了四次改善計畫，每次都包括引投資人，若後續改善計畫又將「策略投資人」列入，需有每個步驟控管點，包括何時要簽約？私募特別股何時要送審？資金何時要到位？

當中間跳票時，就要啟動備援計畫，才可以確定年底RBC達標，讓金管會相信這個改善計畫會成功。後續會看三商壽改善計畫是否具體明確可行。

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