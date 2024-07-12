投信教戰／科技+高息 拉高投報率

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

近期美國公布的經濟數據延續放緩趨勢，支持市場對於降息預期，加上2024下半年電子業進入旺季，市場預期指數維持震盪偏多。投信法人表示，投資科技股不妨搭配其他風格的投資，例如具穩健現金流的高息股。

台股今年來屢創新高，不少持股滿檔的投資人擔心震盪，是否該獲利了結？或有其他抱得更安心的方式？

野村投資策略部副總張繼文表示，2015年底以來，投資臺灣證交所半導體業類指數複合年化報酬達26.5%，但波動度22.8%，風險調整後報酬（即報酬／波動）約1.1倍，過程中最大跌幅44%。以臺灣高股息指數為例，若與證交所半導體業類指數各投資50%成新投組，整體波動度降至17.1%，風險調整後報酬升至1.2倍，最大跌幅降至34%，但年化報酬率也將下滑至21.1%。

若搭配採用獨特雙指標篩選的「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，與臺灣證交所半導體業類指數各投資50%成為投組，波動度降至16.7%，整體風險調整後報酬提升至1.4倍，最大跌幅降至30.0%，年化報酬率達24.8%，投組搭配「臺灣趨勢動能高股息指數」投資效率也能大幅提升。

延伸閱讀

AI帶動半導體業發展 台灣百萬美元富豪大成長

台股衝高的波動度遽增 用這招可提升投資效率三成

台股七檔高息ETF商品 上演除息秀

00944第一次除息！配息0.058、15日最後買進 孫太：與含積量高的00935絕配

相關新聞

六大壽險新契約保費衝高 6月合計427億 攀11個月高點

壽險業業績持續回溫。根據各公司最新數據，六大壽險6月新契約保費（FYP）合計為427.4億元，寫11個月新高；累計今年上...

國銀放款中小企大增 月增額寫近兩年半單月新高

國銀對中小企業放款大爆發。據金管會統計，2024年5月國銀對中小企業放款大增973億元，月增額是近兩年半單月新高，推升中...

解約潮 壽險漲美元宣告利率

解約潮牽動保費收入流失嚴重，使壽險業者全面拉高宣告利率水準。各大壽險公司七月所公告的美元保單宣告利率水準，已從百分之四拉...

台壽 辦業務團隊表揚大會

中信金控子公司台灣人壽日前舉行2023年表揚大會，獎勵業務團隊，台灣人壽副董事長許舒博、代理總經理謝壯堃及多位高階主管出...

全網路世代理財 追求現金流

施羅德投信、LINE Bank連線商業銀行及政治大學商學院昨（11）日發布調查顯示，台灣的20~50歲屬於全網路世代，理...

刷卡最強5月 衝上3,728億 全年有望站穩4.2兆

國人刷卡動能熱翻天。金管會統計，2024年5月全台國人刷卡額3,728億元，累計前五月已刷出1.78兆，年增13%，5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。