投信教戰／科技+高息 拉高投報率
近期美國公布的經濟數據延續放緩趨勢，支持市場對於降息預期，加上2024下半年電子業進入旺季，市場預期指數維持震盪偏多。投信法人表示，投資科技股不妨搭配其他風格的投資，例如具穩健現金流的高息股。
台股今年來屢創新高，不少持股滿檔的投資人擔心震盪，是否該獲利了結？或有其他抱得更安心的方式？
野村投資策略部副總張繼文表示，2015年底以來，投資臺灣證交所半導體業類指數複合年化報酬達26.5%，但波動度22.8%，風險調整後報酬（即報酬／波動）約1.1倍，過程中最大跌幅44%。以臺灣高股息指數為例，若與證交所半導體業類指數各投資50%成新投組，整體波動度降至17.1%，風險調整後報酬升至1.2倍，最大跌幅降至34%，但年化報酬率也將下滑至21.1%。
若搭配採用獨特雙指標篩選的「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，與臺灣證交所半導體業類指數各投資50%成為投組，波動度降至16.7%，整體風險調整後報酬提升至1.4倍，最大跌幅降至30.0%，年化報酬率達24.8%，投組搭配「臺灣趨勢動能高股息指數」投資效率也能大幅提升。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐
▪ 買得到最重要？專家：房市可能虎頭蛇尾急轉直下
▪ 新竹預售大樓漲翻天 總價中位數三年飆漲近6成
▪ 鄰居透天2600萬脫手！他照行情「降價賣」反滯銷 內行人點關鍵
▪ 資金狂潮！北市億元預售豪宅交易量大增近8成 狂賣105億元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言