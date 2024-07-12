投信教戰／科技+高息 拉高投報率

近期美國公布的經濟數據延續放緩趨勢，支持市場對於降息預期，加上2024下半年電子業進入旺季，市場預期指數維持震盪偏多。投信法人表示，投資科技股不妨搭配其他風格的投資，例如具穩健現金流的高息股。

台股今年來屢創新高，不少持股滿檔的投資人擔心震盪，是否該獲利了結？或有其他抱得更安心的方式？

野村投資策略部副總張繼文表示，2015年底以來，投資臺灣證交所半導體業類指數複合年化報酬達26.5%，但波動度22.8%，風險調整後報酬（即報酬／波動）約1.1倍，過程中最大跌幅44%。以臺灣高股息指數為例，若與證交所半導體業類指數各投資50%成新投組，整體波動度降至17.1%，風險調整後報酬升至1.2倍，最大跌幅降至34%，但年化報酬率也將下滑至21.1%。

若搭配採用獨特雙指標篩選的「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，與臺灣證交所半導體業類指數各投資50%成為投組，波動度降至16.7%，整體風險調整後報酬提升至1.4倍，最大跌幅降至30.0%，年化報酬率達24.8%，投組搭配「臺灣趨勢動能高股息指數」投資效率也能大幅提升。

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