全網路世代理財 追求現金流

施羅德投信、LINE Bank連線商業銀行及政治大學商學院昨（11）日發布調查顯示，台灣的20~50歲屬於全網路世代，理財意識成熟且投資主動，願意承擔更高的風險，前兩大理財目標是退休準備與追求現金流。

這次調查是施羅德投信與LINE Bank連線商業銀行攜手，委託政治大學及時勢調查中心，對象為全台共2,000名20~50歲的受訪者（一般網路使用者及LINE Bank使用者各一半），調查時間為4月22日到5月10日，調查方式為網路自填問卷，平均填寫時間為5分22秒。

調查的受訪者平均月薪資為52,040元，LINE Bank受訪者更達57,642元，都比主計處最新公布的薪資平均值46,105元高出至少10%。政治大學金融系教授楊曉文指出，可見這個調查世代的民眾已非一般小資，算「微富」。

調查有三大發現。首先是數位投資理財平台使用率高達94%，主要原因為查詢操作方便且省時的服務。使用數位銀行與網路投資平台，最重視手續費低與功能完善。

其次，調查顯示，受訪者最主要的投資理財目的為穩定現金流，尤以20~35歲的年輕世代較多；其次為退休準備，則以36~50歲中壯世代居多。投資金額方面，平均以個人月收入三成進行投資，每月約1.7萬元。在理財投資者中，近七成偏好中高風險與中高報酬的產品。

第三，就各項數位投資理財產品服務的知悉度、使用率來說，前三類型都是台股、存款與基金。比較各項服務知悉度與使用率，基金認知度高達七成，已使用基金理財達三成，基金在這兩者之間的拓展空間也最大。

施羅德投信總經理謝誠晃認為，全網路世代是台灣金融發展的核心族群，全面擁抱數位投資理財，在快速變化的環境中，反而能磨練出更高的財商。至於如何選擇金融商品，不妨以全球股債為範疇的環球收益成長型基金，當作是核心資產。

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