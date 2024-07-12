全網路世代理財 追求現金流

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

施羅德投信、LINE Bank連線商業銀行及政治大學商學院昨（11）日發布調查顯示，台灣的20~50歲屬於全網路世代，理財意識成熟且投資主動，願意承擔更高的風險，前兩大理財目標是退休準備與追求現金流。

這次調查是施羅德投信與LINE Bank連線商業銀行攜手，委託政治大學及時勢調查中心，對象為全台共2,000名20~50歲的受訪者（一般網路使用者及LINE Bank使用者各一半），調查時間為4月22日到5月10日，調查方式為網路自填問卷，平均填寫時間為5分22秒。

調查的受訪者平均月薪資為52,040元，LINE Bank受訪者更達57,642元，都比主計處最新公布的薪資平均值46,105元高出至少10%。政治大學金融系教授楊曉文指出，可見這個調查世代的民眾已非一般小資，算「微富」。

調查有三大發現。首先是數位投資理財平台使用率高達94%，主要原因為查詢操作方便且省時的服務。使用數位銀行與網路投資平台，最重視手續費低與功能完善。

其次，調查顯示，受訪者最主要的投資理財目的為穩定現金流，尤以20~35歲的年輕世代較多；其次為退休準備，則以36~50歲中壯世代居多。投資金額方面，平均以個人月收入三成進行投資，每月約1.7萬元。在理財投資者中，近七成偏好中高風險與中高報酬的產品。

第三，就各項數位投資理財產品服務的知悉度、使用率來說，前三類型都是台股、存款與基金。比較各項服務知悉度與使用率，基金認知度高達七成，已使用基金理財達三成，基金在這兩者之間的拓展空間也最大。

施羅德投信總經理謝誠晃認為，全網路世代是台灣金融發展的核心族群，全面擁抱數位投資理財，在快速變化的環境中，反而能磨練出更高的財商。至於如何選擇金融商品，不妨以全球股債為範疇的環球收益成長型基金，當作是核心資產。

延伸閱讀

施羅德理財大調查：數位理財族先追求現金流

LINE GO攜手萬豪酒店 消暑季換城漫遊

0050現在投資也不會太晚…一買就崩盤怎辦？ 達人：長時間看歷史永遠只有低點

全網路世代「微富」 LINE Bank用戶平均月薪竟達這數字

相關新聞

六大壽險新契約保費衝高 6月合計427億 攀11個月高點

壽險業業績持續回溫。根據各公司最新數據，六大壽險6月新契約保費（FYP）合計為427.4億元，寫11個月新高；累計今年上...

國銀放款中小企大增 月增額寫近兩年半單月新高

國銀對中小企業放款大爆發。據金管會統計，2024年5月國銀對中小企業放款大增973億元，月增額是近兩年半單月新高，推升中...

解約潮 壽險漲美元宣告利率

解約潮牽動保費收入流失嚴重，使壽險業者全面拉高宣告利率水準。各大壽險公司七月所公告的美元保單宣告利率水準，已從百分之四拉...

台壽 辦業務團隊表揚大會

中信金控子公司台灣人壽日前舉行2023年表揚大會，獎勵業務團隊，台灣人壽副董事長許舒博、代理總經理謝壯堃及多位高階主管出...

全網路世代理財 追求現金流

施羅德投信、LINE Bank連線商業銀行及政治大學商學院昨（11）日發布調查顯示，台灣的20~50歲屬於全網路世代，理...

刷卡最強5月 衝上3,728億 全年有望站穩4.2兆

國人刷卡動能熱翻天。金管會統計，2024年5月全台國人刷卡額3,728億元，累計前五月已刷出1.78兆，年增13%，5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。