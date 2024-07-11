最慘第2季！國銀以房養老核貸件數、金額探底 2大原因曝
據金管會截至2024年6底統計，國銀承做以房養老，累計核貸8,302件、472億元，較上季各增2.9%和3%，季增率是史上同期最慘，較去年同期的年增成長則均在15%，成長動能也是史上最低迷。
房仲業者認為，以房養老申貸低迷，有兩大原因，一、央行3月升息，讓老人「拿房子換養老金」時，月領生活費縮水，進而降低申貸意願，二、從去年下半年至今的房市多頭態勢續航，房價居高不下，讓老人對房價有期待性，因此遞延申貸。
金管會官員則說，銀行承辦以房養老，涉及自己政策和民眾需求，策略上是否要推展該業務，也是依市場供需法則決定。金管會已將「以房養老」辦理狀況納入公平待客做加分項目。
各銀行是在2015年底開辦「以房養老」，前兩年因各銀行陸續加入、業績快速成長，隨老人有土斯有財、留房給子女等觀念根深，加上民營銀行也考量老人長壽、不動產跌價、及利率風險，如今僅剩六大行庫撐起一片天。
這六大行庫是台銀、土銀、合庫、第一銀、華南銀和台企銀。數據顯示，2024年六月底光這六大行庫承辦以房養老件數達8101件、核貸額453億元，占整體以房養老業務97%，光合庫一家就貢獻了約35%。
一家行庫主管坦言「以房養老」算是政策性貸款，民營銀行多不願意做，因為風險高、利潤少，行庫要顧公平待客還要關懷老人。
以個別銀行來看，有一家民營銀行從2019年第四季至今，已連五年「掛蛋」業績最差，還有三家民營銀行也是近一年來，承作量原地踏步。
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