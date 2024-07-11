快訊

鄭文燦與毒品、詐欺犯同房 未吃所方晚餐9點熄燈就寢

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

施羅德理財大調查：數位理財族先追求現金流

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

施羅德投信、LINE Bank連線商業銀行及政治大學商學院11日發布調查顯示，台灣的20-50歲屬於全網路世代，理財意識成熟且投資更主動，願意承擔更高的風險，前兩大理財目標是追求現金流與退休準備。

本次調查是施羅德投信與LINE Bank連線商業銀行攜手，委託政治大學及時勢調查中心，對象為全台共2,000名20-50歲的受訪者（一般網路使用者及LINE Bank使用者各一半），調查時間為4月22日到5月10日，調查方式為網路自填問卷，平均填寫時間為5分22秒。

調查的受訪者平均月薪資為52,040元，LINE Bank受訪者更達57,642元，都比主計處最新公布的薪資平均值46,105元高出至少10%。政治大學金融系教授楊曉文指出，可見這個調查世代的民眾已不是一般的小資，而是「微富」。

調查有三大發現。首先是數位投資理財平台使用率高達94%，主要原因為查詢操作方便且省時的服務。使用數位銀行與網路投資平台，最重視手續費低與功能完善。

其次，調查顯示，受訪者最主要的投資理財目的為穩定現金流，尤以20-35歲的年輕世代較多；其次為退休準備，則以36-50歲中壯世代居多。投資金額方面，平均以個人月收入三成進行投資，每月約1.7萬元。在理財投資者中，近七成偏好中高風險與中高報酬的產品。

第三，就各項數位投資理財產品服務的知悉度、使用率來說，前三類型都是台股、存款與基金。比較各項服務知悉度與使用率，基金認知度高達七成，已使用基金理財達三成。

施羅德投信總經理謝誠晃認為，全網路世代是台灣金融發展的核心族群，全面擁抱數位投資理財，在快速變化的環境中，反而能磨練出更高的財商。至於如何選擇金融商品，不妨以全球股債為範疇的環球收益成長型基金，當作是核心資產。

LINE Bank連線商業銀行 薪資 退休

延伸閱讀

LINE GO攜手萬豪酒店 消暑季換城漫遊

0050現在投資也不會太晚…一買就崩盤怎辦？ 達人：長時間看歷史永遠只有低點

全網路世代「微富」 LINE Bank用戶平均月薪竟達這數字

快下載！LINE白爛貓、貓貓蟲咖波全新超可愛表情貼限時3天免費玩

相關新聞

資本適足率不足遭金管會開罰 三商美邦人壽提3點回應

三商美邦人壽（2867）因6月自結資本適足率（RBC）低於200%，連續五期未達標，且所提報財務業務改善計畫不完備，金管...

最強5月刷卡動能來了！全年料破4兆攻頂 2大關鍵曝

國人刷卡動能熱翻天。據金管會統計，2024年5月全台國人刷卡額3,728億元，累計前五月已刷出1.78兆，年增13%，5...

台股沒有最高只有更高！熱錢重返台灣 新台幣收32.506元終結連三貶

台股指數屢屢攀峰，加上多數亞洲貨幣升值，吸引熱錢11日重返台灣，單日匯入約7億美元，新台幣匯率終場升值8分，收在32.5...

看好景氣回春 國銀5月中小企放款新增近千億、創29個月新高

春江水暖鴨先知。金管會今日公布中小企放款最新統計顯示，截至113年5月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆9814億元，較...

台股氣勢如虹亞幣也喊漲 新台幣收32.506元、終止連3黑

台股氣勢如虹、再創新高，亞幣也齊聲喊漲，2大利多助攻之下，新台幣兌美元今天收盤收32.506元，升8分，終止連3黑，台北...

資本適足率同樣未達標 為何對三商美邦與新壽裁罰不同？金管會這樣說

三商美邦人壽前後提出四次資本適足率（RBC）改善計畫，都未過關，今日遭金管會保險局開罰。對於此次金管會裁罰三商美邦，只有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。