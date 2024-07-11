快訊

鄭文燦與毒品、詐欺犯同房 未吃所方晚餐9點熄燈就寢

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

5月國銀對中小企業放款大爆量 下月將飛越十兆大關

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國銀對中小企業放款大爆發。據金管會統計，2024年5月國銀對中小企業放款大增973億元，月增額是近兩年半單月新高，推升中小企業放款餘額攀升到9兆9,814億元，最快6月底將飛越10兆元大關，再邁入下一個兆元里程碑。

金管會拍定2024年全年國銀對中小企業放款增額目標4,200億元，是史上最高放款目標量，今年前五月已大增2,150億元，達標51.2%，等於前五月已達標過半，金管會樂觀看待全年新增4,200億元放款可達陣。

為何5月單月放款爆量？金管會官員說，5月企業營運週轉金、資本支出、綠色授信放款均大增，第三季企業備貨量也帶動資金需求，再就總體經濟來看，製造產業升級、內需市場回溫，均提升中小企業資金需求量，帶動國銀放款動能。

官員說，就目前來看，經濟景氣蠻樂觀的，全年中小企業放款新增4,200億元目標應可順利達陣。

銀行主管也說，就5月景氣燈號、外銷訂單來看，台灣經濟基本面在內需消費及外需支撐下維持擴張，電子及非電族群訂單逐漸回暖，而過去「電子產業復甦不一致」的狀況也將在進入旺季後改善，補庫存行情仍在持續。

金管會公布5月底國銀對中小企業放款餘額9兆9,814億元，月增973億元或1%，是2021年底來，29個月單月新高，年增率6.6%也是近一年半高點，預料6月底將飛越十兆元大關。

金管會是從2006年開始公布國銀對中小企業放款數字，除2020~2022年這三年政府祭出疫情紓困、疫後振興，使這三年年年都往下個兆元字頭邁進外，其餘平均約第四年才會增額一兆元，2024年則是第三個年頭，就邁入「十」字頭，顯示今年景氣熱絡。

據數據顯示，今年前五月放款量前三大者，是兆豐銀、永豐銀，各增加367億元及332億元，中信銀也增加280億元之譜，顯示民營銀行對中小企業放款轉趨積極。

資本支出 金管會

延伸閱讀

最強5月刷卡動能來了！全年料破4兆攻頂 2大關鍵曝

看好景氣回春 國銀5月中小企放款新增近千億、創29個月新高

房價逐步上升 帶動中南部以房養老件數增加

何壽川涉三寶超貸弊案...遭金管會解除董事職務 他提告結果出爐

相關新聞

資本適足率不足遭金管會開罰 三商美邦人壽提3點回應

三商美邦人壽（2867）因6月自結資本適足率（RBC）低於200%，連續五期未達標，且所提報財務業務改善計畫不完備，金管...

最強5月刷卡動能來了！全年料破4兆攻頂 2大關鍵曝

國人刷卡動能熱翻天。據金管會統計，2024年5月全台國人刷卡額3,728億元，累計前五月已刷出1.78兆，年增13%，5...

台股沒有最高只有更高！熱錢重返台灣 新台幣收32.506元終結連三貶

台股指數屢屢攀峰，加上多數亞洲貨幣升值，吸引熱錢11日重返台灣，單日匯入約7億美元，新台幣匯率終場升值8分，收在32.5...

看好景氣回春 國銀5月中小企放款新增近千億、創29個月新高

春江水暖鴨先知。金管會今日公布中小企放款最新統計顯示，截至113年5月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆9814億元，較...

台股氣勢如虹亞幣也喊漲 新台幣收32.506元、終止連3黑

台股氣勢如虹、再創新高，亞幣也齊聲喊漲，2大利多助攻之下，新台幣兌美元今天收盤收32.506元，升8分，終止連3黑，台北...

資本適足率同樣未達標 為何對三商美邦與新壽裁罰不同？金管會這樣說

三商美邦人壽前後提出四次資本適足率（RBC）改善計畫，都未過關，今日遭金管會保險局開罰。對於此次金管會裁罰三商美邦，只有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。