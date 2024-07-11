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台股沒有最高只有更高！熱錢重返台灣 新台幣收32.506元終結連三貶

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
台股指數屢屢攀峰，加上多數亞洲貨幣升值，吸引熱錢11日重返台灣，單日匯入約7億美元，新台幣匯率終場升值8分，收在32.506元，終止連三貶，總成交量為14.235億美元。新台幣、美元示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股指數屢屢攀峰，加上多數亞洲貨幣升值，吸引熱錢11日重返台灣，單日匯入約7億美元，新台幣匯率終場升值8分，收在32.506元，終止連三貶，總成交量為14.235億美元。新台幣、美元示意圖。圖／聯合報系資料庫

台股指數屢屢攀峰，加上多數亞洲貨幣升值，吸引熱錢11日重返台灣，單日匯入約7億美元，新台幣匯率終場升值8分，收在32.506元，終止連三貶，總成交量為14.235億美元。

匯銀主管指出，美國聯準會釋出降息訊號，激勵股市走揚，美元指數也黯然下挫，並激勵多數亞幣翻升；不只如此，台股指數「沒有最高、只有更高」，令外資蜂擁匯入。

聯準會主席鮑爾10日赴眾議院金融服務委員會作證時，重申聯準會希望對通膨更有信心，且在因應通膨方面已取得很大進展。他說，通膨率會回到2%的水準，「我相當有信心」。但他也說，聯準會不需要等到通膨低於2%才降息。

鮑爾一席話令市場加深聯準會就快降息的預期。根據中央銀行統計顯示，美元指數今天下挫0.19%，主要亞幣裡，僅日圓匯率獨憔悴、貶值0.09%，其餘亞幣均對美元升值。

其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率，今天升值0.38%，新台幣匯率升值0.25%，星元與人民幣匯率也分別升值0.13%與0.07%。

匯銀主管說，台股指數屢創新高，雖激勵熱錢重返台灣，但在居高思危、入袋為安前提下，隨時可能逢高獲利了結並再度匯出；另外，外資領到台積電（2330）發放的現金股利後，若未投入台股，就得在一周內匯出，恐增添新台幣匯率的貶值壓力。

展望後市，匯銀主管說，聯準會降息時程仍是影響國內外匯市的關鍵變數，估計短期內，新台幣匯率將位於32.2~32.8元區間波動整理。

台幣匯率 台股指數 美國聯準會

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