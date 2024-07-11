看好景氣回春 國銀5月中小企放款新增近千億、創29個月新高

春江水暖鴨先知。金管會今日公布中小企放款最新統計顯示，截至113年5月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆9814億元，較上月底增加973億元，該單月增額為29個月以來的新高。此外，金管會預計今年底新承作4200億中小企放款，金管會統計目前的達標率已有51.18%。

金管會統計，6月中小企放款增加量最大的前三大銀行，分別為兆豐367.37億、永豐331.91億、中信280.11億，銀行局官員指出，應和中小企業的資本性支出增加，並提前反映第三季的備貨需求、和綠色授信增加有關，而從5月數據創近29個月以來的單月增量新高，也顯示中小企業的確認為景氣已回春，看好未來景氣亦增加向銀行融資。

統計顯示，5月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.40％，占民營企業放款餘額比率為68.75％，分別較上月底比率增加0.38及0.28個百分點。

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