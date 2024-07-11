資本適足率不足遭金管會開罰 三商美邦人壽提3點回應
三商美邦人壽（2867）因6月自結資本適足率（RBC）低於200%，連續五期未達標，且所提報財務業務改善計畫不完備，金管會11日晚間宣布，禁止三商美邦人壽再新增與利害關係人授信或其他交易，直到三商美邦人壽得在一個月內提報具體、完整的改善計畫，RBC回到200%法定標準。對此，三商美邦人壽提出3點回應，表示將於接獲主管機關函文後，將依函文內容再提改善計劃，以期能符合主管機關要求。
針對金管會發布的處分裁罰案，三商壽說明如下：
第一、三商美邦人壽2024年上半年自結稅後純益63.2億元，已連續兩季獲利，且較去年同期獲利增加109.6億元，每股純益1.24元，淨值比穩定提升至3.34%。自結RBC與2023年底相比亦回升至150%以上，整體財務狀況漸入佳境，表現持續穩定。
第二、三商美邦人壽為強化資本已向金管會提出六項改善方案，分別為2024年完成不動產轉列投資用、現金增資3億股、私募負債型特別股、發行次順位債券50億元等4項及2025年完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等2項；所提報之各項資本強化計畫亦持續按計劃努力進行中。
第三、公司於接獲主管機關函文後，將依函文內容再提改善計劃，以期能符合主管機關要求。
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