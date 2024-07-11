三商壽上半年賺63.2億元 RBC 回升至150%以上仍未達標

三商美邦人壽（2867）11日公布今年上半年財報，自結稅後純益達63.2億元，獲利較去年同期增加109.6億元，且連續兩季獲利皆在30億元以上，每股純益（EPS）達到1.24元，淨值比提升至3.34%。受惠於國內外股市上揚，以及台幣兌美元貶值的正面影響，上半年淨值為464.7億元，較去年底增加65.3億元，自結RBC回升至150%以上，但仍未達標，三商壽強調，各項資本強化計畫持續努力進行中，冀望能早日符合法定要求。

三商壽表示，上半年國內外債券殖利率較去年底上升，三商壽經常性收益呈現穩定成長，除在國內外股市上揚以及台幣貶值的正面影響下，債券型ETF彈性配置亦為獲利做出貢獻，經常性收益較去年同期增加10.4億元，權益類已實現獲利較去年同期增加52.9億元，為上半年稅後淨利繳出亮麗成績。

展望下半年，預期美國聯準會在年末開始啟動降息，短期間外匯避險成本仍高，三商壽將持續以積極管理平衡布局為原則。在保持足夠流動性的情況下，將資金積極投入長期獲利成長股票，並持續布局海內外債券相關商品。同時，公司將彈性調整匯兌避險策略，以降低避險成本，減少匯率波動之影響。

三商壽為接軌IFRS 17，持續推廣投資型及保障型商品，上半年投資型商品新契約保費收入占率達84%，為公司業績提供穩定成長動能；另長年期健康險業績表現亮眼，上半年新契約保費收入較去年同期成長26%，顯示公司為接軌IFRS 17並推廣銷售具高CSM之保障型商品策略已獲得良好成效。公司亦持續推廣分期繳商品銷售，上半年初年度等價保費占初年度保費比率(FYPE%)為27.2%，較去年同期增加7.0%，轉型分期繳商品已有初步成績。

三商壽因資本適足率（RBC）低於200%，且其所提財業務改善計畫也無法達標，金管會晚間宣布，禁止三商美邦人壽再新增與利害關係人授信或其他交易，直到三商美邦人壽得在一個月內提報具體、完整的改善計畫，RBC回到200%法定標準。對此，三商壽表示，公司財務面已連續兩季獲利，淨值比及資本適足率亦顯著提升，公司致力於厚實資本、健全財務體質，各項資本強化計畫亦持續努力進行中，冀望能早日符合法定要求、回應股東與保戶的期待。

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