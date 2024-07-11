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台股氣勢如虹亞幣也喊漲 新台幣收32.506元、終止連3黑

中央社／ 台北11日電
台股氣勢如虹、再創新高，亞幣也齊聲喊漲，2大利多助攻之下，新台幣兌美元今天收盤收32.506元，升8分，終止連3黑，台北及元太外匯市場總成交金額14.235億美元。聯合報系資料照
台股氣勢如虹、再創新高，亞幣也齊聲喊漲，2大利多助攻之下，新台幣兌美元今天收盤收32.506元，升8分，終止連3黑，台北及元太外匯市場總成交金額14.235億美元。聯合報系資料照

台股氣勢如虹、再創新高，亞幣也齊聲喊漲，2大利多助攻之下，新台幣美元今天收盤收32.506元，升8分，終止連3黑，台北及元太外匯市場總成交金額14.235億美元。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）最新談話表示，不會等到通膨率降至2%的目標後，才考慮降息。此言一出，大大提振市場對於降息期待，美股主要指數收盤勁揚，標普與那指再創新高，美元指數則小幅修正，亞幣順勢反彈。

鮑爾放鴿及美國科技股攀高之下，台股今天強勢表態，台積電站1080元再創新天價，盤中一度大漲逾400點，再創24416.67點盤中新高，終場指數上漲382.95點，收24390.03點，續創歷史收盤新高。

新台幣兌美元今天以32.550元開出後，受惠於台股強勢上漲，加上美元轉弱、亞幣走揚，帶動匯價翻升，最高觸及32.501元。

不過外匯交易員指出，台股接連寫下歷史紀錄，往後高檔震盪可能愈來愈頻繁，加深投資人獲利了結的心理，加上本週台積電發放股利，外資股利入袋後，如果馬不停蹄地匯出，將加重新台幣貶值壓力；此外，美國即將公布的通膨數據是市場矚目焦點，投資人在重要數據公布前，也會傾向觀望、操作保守。

根據央行統計，由於鮑爾釋出偏鴿訊號，美元指數今天小跌0.19%，亞幣普遍上漲，人民幣小升0.07%，新台幣上漲0.25%，韓元升勢較強、漲0.38%，日圓獨自憔悴、下跌0.09%。

台股 新台幣 美元 降息

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