資本適足率同樣未達標 為何對三商美邦與新壽裁罰不同？金管會這樣說

三商美邦人壽前後提出四次資本適足率（RBC）改善計畫，都未過關，今日遭金管會保險局開罰。對於此次金管會裁罰三商美邦，只有罰利害關係人交易，卻並未比照對新光人壽的處分，未對董事長翁肇喜祭出減薪處分，保險局副局長蔡火炎表示，主要是考量翁臨危受命，願意回任董事長解決問題，而且有積極對其他大股東協調增資問題。

但金管會仍已下最後通牒，要求三商美邦倘若一直面臨找策略性投資人的難題，則其在一個月之內，也必須另提「備援計畫」，一定要在今年底前讓RBC達到200%。

蔡火炎說明，111年10月翁肇喜回來當董事長，願在公司財務狀況面臨困難時回任，而且沒有支領公司薪資，也未支領董事酬勞，上任之後也對大股東積極溝通增資展現誠意，統計111年至今，共137.5億元現金增資，共4次，同時也對RBC提出改善方案，其任內在112年完成50.25億元的現增，所以，這次就未考慮對他處分。翁肇喜本身也是三商美邦主要的大股東之一。

蔡火炎指出，三商美邦雖然在改善計畫的完成時程上以今年底為期，但中間仍有很多變數，例如，何時簽約，且私募特別股是負債型的，還是要送金管會審查，而且資金何時到位的時程也不明確，保險局無法確保其年底前一定可如期完成，因此才要求三商美邦在一個月內，需再提出新的財業務改善計畫。

這次若再不能達成目標的話，保險局將依保險法第146條，再進一步處分。蔡火炎指出，這次是限制和利害關係人新增交易，這次是第一次處分三商美邦，並非對其體質有傷害的處分。他並強調，這也和金管會對新壽的處分作法一致，第一次都是做出限制利害關係人交易的處份，若之後仍未改善，將再作其他的處分。

在這次的裁罰之後，由於大股東也是利害關係人，因此三商美邦贊助球賽，也不能再進行，只有解除限制之後，才能恢復贊助。

三商美邦從111年6月起，RBC就不足，已2年多未達標。蔡火炎表示，當時已要公司提出增資及財業務改善計畫，三商美邦當時也有引進策略性投資人的計畫，有一定的複雜性，也要較久的時間，所以當時未處分。這次金管會對三商美邦態度轉趨強硬，是認為已有一定時間了，在時間上要以更大強度要求。

市場傳出，三商美邦之所以策略型投資人一直進不來，是因為雙方在價格認知落差太大，保險局為防止引進策略性的改善計畫再有變數，因此特別要求設置多道「控管點」。蔡火炎說明，這些控管點一旦跳掉，就要啟動「備援方案」，免得改善計畫再失敗，年底無法達成。至於引資是否涉及經營權的移轉？據保險局掌握，特別股占其表決權不會太高，應不致影響經營權的移轉。

三商美邦6月底RBC約有150%左右，而新壽的RBC在6月底尚未到200%。據了解，新壽距200%目標，已有不到10%的距離，目前應在190%左右的水準。

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