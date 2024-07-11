LINE Bank 總座：力拚明年、最晚2026年一定轉虧為盈

純網銀龍頭LINE Bank開業滿三年，身為三家網銀同業中有望最快轉虧為盈者，外界相當關注黃金交叉時間點，LINE Bank總經理黃以孟11日表示，原本的開業五年獲利目標不變，即到2026年4月前「一定可以看到我們轉虧為盈」，且努力在五年內，「最好是明年」。

施羅德投信、LINE Bank以及政治大學商學院今公布純網路世代理財調查。黃以孟會後受訪表示，LINE Bank在2021年4月開業，最終目標是在五年出現黃金交叉，現在每個月往這個方向走，財報顯示現在每月平均虧損約1億，但其實有些月份在1億之內，虧損幅度一直縮小中，到2026年4月開業滿五年，「現在力拚在那之前，最好是明年。」

他說明，申請成立時的營運計畫書本來就是寫五年獲利，現在努力的結果覺得這五年達得到。且最近已推出外匯、基金、產險等業務；今年只是剛開始，還有第二階段會持續優化，新產品線必須有時間發展更完整，而開業時就有的成熟產品則是一直成長得很好，兩路並進。至於存放比還有成長空間。

黃以孟指出，現在業務主要還是靠個人金融，之後會切入法金，但目前希望戰線不要拉太長，專注個人業務先做好，第一隻腳先站穩，並還有一系列服務要上架。後續便會大規模做一些法人業務，如聯貸等會納入評估，強調不會是今年，但往企金方向走是肯定的，由於現有190萬客戶都是個人，因此力求把個人服務先做起來，包括房貸也在藍圖內，黃以孟也賣關子說：今年底還有新的服務「可以期待」。