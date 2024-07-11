三商美邦人壽資本不足 金管會開鍘

三商美邦人壽（2867）因資本適足率（RBC）及淨值比均低於200%及3%，且其所提財業務改善計畫也無法達標，金管會晚間宣布，禁止三商美邦人壽再新增與利害關係人授信或其他交易，直到三商美邦人壽得在一個月內提報具體、完整的改善計畫，直到RBC回到200%法定標準。

據資料顯示，三商美邦人壽從2022年6月開始至今，已連續兩年、四期RBC、淨值比都未達法定標準，預估2024年6月也難達標，等於連續五期資本都不足。

三商美邦在2023年12月底RBC是111.09%、淨值比是2.97%。

金管會保險局副局長蔡火炎說，因三商美邦資本不足，因此在2024年4月2日函令三商美邦提出改善計畫，並要求計畫內容應完整，有具體明確完成時程，並應定有具體備援方案，並敘明若所提改善計畫未完備則視為未提出。

根據三商美邦在今年5月6日及5月16日函報改善計畫，該計畫列有6項改善方案，分別在2024年完成1.不動產轉列投資用、2.現金增資3億股、3.私募負債型特別股、4.發行次順位債券50億元等4項。

2025年則完成5.私募普通股或特別股、6.私募國內可轉換公司債等2項，並提出於2025年可評估啟動備援計畫。

但金管會認為，三商美邦提出計畫未能完備，一，2024年底完成私募負債型特別股，惟迄改善計畫函報時尚未與洽談中投資人簽定合約，且就簽約時間、申請審查及資金到位等程序均無具體時程，能否如期完成具有高度不確定性，無法確保可於2024底前完成。

二、不動產轉列投資用、現金增資3億股、發行次順位債券50億元3項均完成下，三商美邦2024年資本適足率僅可提升約17.9個百分點，縱使加計私募負債型特別股可如期完成，整體改善計畫僅可提升2024年度資本適足率約30.4個百分點，若以該公司2024年6月底資本適足率自結數約150%估算，加計上開2024年度計畫推估資本適足率改善效果，預估資本適足率僅能提升至約180.4%，改善計畫無法確保該公司113年度可提升至資本適足等級，事實明確。

簡單說，如果2024年這四項都已經完成，也只能讓三商美邦RBC達到180%，仍無法達到200%法定標準。

三、2025年方案：三商美邦稱2025年度完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等二方案，惟2025年度方案本身即無法用以提升2024年度資本適足率，緩不濟急

其次，計畫所列執行進度僅規劃中，未提出執行方案所需各項工作具體時程、合理性及可行性評估等，顯有高度不確定性。

金管會也認為，三商美邦規劃備援方案於2025年度方評估啟動，顯然無法補救2024年改善方案未能如規劃達成，自然無法發揮備援效果。

但金管會考量三商美邦人壽為強化資本，從2022年至今已完成不動產處分或轉列、出售所持有證券投資信託公司股權，並完成4次現金增資共137.51億元，另預計於113年度再完成現金增資3億股，據該公司113年第1季財務報表顯示淨值比率已達3%，已有就增資盡一定努力，經綜合評估考量，核處不得新增與利害關係人之授信或其他交易。

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