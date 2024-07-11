新台幣升8分 收32.506元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.506元，升8分，成交金額10.03億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.550元，最高32.501元、最低32.605元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐
▪ 買得到最重要？專家：房市可能虎頭蛇尾急轉直下
▪ 新竹預售大樓漲翻天 總價中位數三年飆漲近6成
▪ 鄰居透天2600萬脫手！他照行情「降價賣」反滯銷 內行人點關鍵
▪ 資金狂潮！北市億元預售豪宅交易量大增近8成 狂賣105億元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言