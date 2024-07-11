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新台幣升8分 收32.506元

中央社／ 台北11日電
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.506元，升8分，成交金額10.03億美元。示意圖。聯合報系資料照片
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.506元，升8分，成交金額10.03億美元。示意圖。聯合報系資料照片

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.506元，升8分，成交金額10.03億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.550元，最高32.501元、最低32.605元。

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