伊雲谷再下一城 與AWS簽訂大中華區戰略合作協議

伊雲谷（6689）11日宣布與AWS簽訂大中華區深化合作的戰略合作協議，成為囊括 AWS ASEAN東南亞區暨大中華區域戰略合作夥伴服務商，未來將聚焦四大面向，助力大中華區域企業加速並優化雲端轉型。

伊雲谷指出，未來將雙方達成深度技術合作，專注新技術研發；深掘商業機會，提高可見度；深耕專業人才培訓，提升產業競爭力；深化認證專業性，計畫獲得包括生成式 AI、金融科技、雲端遷移等 AWS 能力認證。

伊雲谷集團2014年成為 AWS 合作夥伴，攜手進軍雲端服務領域，維持深度夥伴關係；2023年，伊雲谷與 AWS 簽訂 ASEAN 亞太區戰略合作協議，協助因應區域企業雲端需求高速成長與布局，時隔一年，再下一城，與 AWS 簽訂大中華區戰略合作協議。

伊雲谷今年在台已獲得 AWS L1 Managed Security Service Provider (MSSP) 資安託管服務商認證、及AWS Well-Architected 合作夥伴等資格認證，此次戰略合作協議架構下，著眼於各產業對公有雲環境、雲端高速運算、AI 應用等領域高度需求。

雙方將聚焦技術、解決方案的創新研發，大中華區的商業營運機會開發，持續提升 AWS 培訓人數、參與認證人數、與認證取得數量，並專注於專業人才育留，更承諾加速推動多項能力認證取得，如生成式 AI、金融科技、雲端遷移等，積極為產業的未來扎下穩固的根基，引領雲端產業前進。

伊雲谷集團董事長暨創辦人暨蔡佳宏表示，AWS 一直都是伊雲谷集團最有力的夥伴之一，雙方一同拓展各區域的深度合作，持續創建重要里程碑。

AWS台灣暨香港總經理王定愷指出，AWS始終專注於運用雲端技術協助客戶數位轉型，在此過程中，伊雲谷是重要的合作夥伴，此次簽訂戰略合作協議，凸顯伊雲谷集團和AWS的合作價值，期許未來能一同擴展全球商機，滿足龐大的上雲轉型需求。

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