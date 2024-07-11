全網路世代「微富」 LINE Bank用戶平均月薪竟達這數字

施羅德投信、純網銀LINE Bank，以及政治大學商學院，共同針對全台20至50歲民眾，共2,000位受訪者進行大調查，今天發布調查結果顯示這群「全網路世代」全面擁抱數位理財，易受到手續費率及優惠活動等誘因吸引；值得一提的是該世代平均月薪資為52,040元，而LINE Bank受訪者更達到57,642元，皆高於主計處最新公布的46,105元、超過10%。

該橫跨30年(歲)的調查對象，剛好是從台灣約莫進入數位時代的開端，因此可定義為「全網路世代」。調查發現幾個特點，首先，台灣民眾及年輕人可說是全面擁抱數位理財，高度依賴數位媒介理財，易受到手續費率低及優惠活動等誘因吸引；再者，理財目標方面，前兩大目標是退休準備與追求現金流，平均月薪高於主計總處經常性薪資，並投入月薪約三成進行投資，理財意識相對成熟；第三，投資風險接受度較高，有超過六成表示可接受中高風險的理財產品，有鑑於目前市面上理財訊息流通快速，這群人投資更主動。

政治大學金融系教授楊曉文認為，台灣的年輕世代有越來越早做理財規劃的趨勢，而且看長不看短，這是正向的發展。施羅德投信總經理謝誠晃表示，全網路世代是台灣金融發展的核心族群，他們全面擁抱數位投資理財，在快速變化的環境中、反而能磨練出更高的財商，至於金融商品的選擇上，不妨以全球股債為範疇的環球收益成長型基金，當作是核心資產，為穩定現金流與退休做準備。

LINE Bank總經理黃以孟表示，越早開始行動，就能越早達成投資目標。LINE Bank的「純網銀數位理財平台」是為全網路世代所打造的基金投資方式。在LINE錢包頁或是銀行APP、以及簡明流暢的LINE Bank理財網，都能夠隨時隨地瀏覽績效、查閱豐富理財訊息、比較或購買豐富的全球境內外商品。所有交易甚至配息都有LINE專屬通知，更有全面終身0手續費優惠，滿足數位理財世代「方便」、「優惠」、「自主投資」的理財需求。

為了瞭解全網路世代在投資理財上的特質，施羅德投信特與LINE Bank連線商業銀行攜手，委託政治大學以及時勢調查中心，進行了全台灣共2,000名受訪者(1,000名一般網路使用者、1,000名LINE Bank使用者)的大調查，可說是歷年之最。

調查發現，全網路世代有微富、主動且擁抱數位化的特性。這個20至50歲的世代平均月薪資為52,040元，而LINE Bank受訪者更達到57,642元，皆高於主計處最新公布的46,105元，高出超過10%。可見這個調查世代的民眾已不是一般的小資，而是「微富」。其次，受到數位時代影響，有高達94.3%的受訪者，皆有使用數位平台理財的經驗，且相對於非數位通路，當初選擇使用數位平台的主要原因是交易、帳單查詢方便或節省時間，顯示數位理財投資者最重視操作方便且省時的服務。

這群微富世代明顯熱衷於投資理財，若以投資比例與個人平均月收入推估，平均每月投資金額約17,000元，投資者以個人所得的三成進行投資理財，理財意識相當不錯。不管是一般網路使用者或者是LINE Bank的用戶，投資理財的目的皆為穩定現金流與退休準備，其次則是休閒娛樂旅遊與買房；但可以觀察到， LINE Bank 用戶有更高比例的(61.5%)以退休準備為投資目的。

此外，全網路世代對風險的承受度相當高；一般網路使用者當中，超過六成理財投資者偏好中高風險與中高報酬的產品，其中超過三分之一(36%)偏好投資高報酬與高風險的產品；而LINE Bank的用戶，雖然在低風險低報酬的比例較高(39.3%)，但偏好中高以上風險的產品的比例，也有達60.6%。

商品推薦