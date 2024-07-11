明台產險上半年獲利優於去年同期 積極開發綠色保單

明台產險2023年搬遷新總部，選址於台北市中心著名的仁愛路綠蔭大道，總部大樓配備各項先進節電設備與全平面電動車位，同時汰換公務車為新能源車，並設置空中花園與空中農場，規劃為節能減碳的綠色辦公環境。明台產險總經理陳嘉文、發言人暨副總李志昌、代理發言人暨風控長賴俊州11日接受訪問時，表達永續轉型的決心，未來也將積極開發更多元的綠色保單，同時明台產險也將近日推出創新微型保單，該保單將提供弱勢民眾在綠能升級的相關保障。

李志昌表示，為了推動永續轉型，明台產險在業務上積極開發綠色保單，像是近期受到關注的電動車保單、農業保險、住宅綠能升級附加條款等，碳權保單也是未來發展趨勢，目前也在研發中，希望能盡快推出。另外，公司也將於近日推出創新微型保單，該保單將提供弱勢民眾在綠能升級的相關保障，已獲得主管機關核准。

而明台產險在過去防疫險理賠期間頻售不動產曾引起外界關注，對此，李志昌表示，這其實與防疫險沒有太大的關聯，主要是配合母公司三井住友海上集團的海外不動產政策，明台產險過去有很多持有的房地產當年取得成本低，但地點可能比較偏，為活化資產，隨著房地產價格走升，所以處分一些大樓，實現獲利，未來每年也會陸續處分不動產。

展望今年，李志昌表示，今年雖然在上半年發生大地震，但因為各產險公司都有安排再保，應不至於影響太大；以核保利潤來看，今年火險費率上升也讓保費收入增加，車險市場也在成長且損率狀況比去年好，因此產險的簽單保費、獲利等都在平穩往上提升，推估今年產險的獲利不會比去年差，但仍須留意，接下來颱風季對台灣影響如何，這會是一個重要因素。

以明台產險來看，上半年獲利優於去年同期，主要是受惠於國內外股市大漲以及前段日子AI股熱潮，投資部位表現佳挹注獲利，因此核保利潤上雖有受花蓮地震影響，但整體獲利仍維持成長。

明台產險為確保永續發展策略之落實，於2021年6月30日成立永續委員會，藉此強化永續發展策略、目標與管理制度。永續委員會隸屬董事會，由總經理擔任主席，下設公司治理、商品服務、員工幸福、社會關懷、綠色營運五大工作小組，分別推動相關之永續議題。

賴俊州說明，當初在規劃新總部時，總經理也將「把員工擺在第一位」的理念融入，因此公司設有運動區、按摩椅、飲料吧、咖啡機、零食泡麵區以及從義大利進口的氣泡水機，就是希望「員工在休息區就像是在飯店一樣」。包含頂樓共生空間、創立18個活動社團等，不斷發想怎麼讓員工融入工作環境。

另外，總經理陳嘉文9日隨工商協進會一同拜會金管會主委彭金隆提出金融政策建言，陳嘉文指出，自己與彭主委認識20多年，主要是去看看老朋友，由於主委提出希望台灣要國際化發展，將打造成亞洲資產管理中心，以台灣產險規模來看，在亞洲是第五大，僅次於中國大陸、日本、南韓及印度，而台灣產險的市場規模、成長率、獲利性、監理透明度及創新能力，各方面都算是頂尖的，因此業者在積極發展創新時，也期盼主管機關在監理上給予繼續支持，針對一些較微小的作業上缺失不要一開始就處罰太重，對於外商來說，若監理過嚴控會讓國外誤以為公司在業務上有重大缺失，對此，彭主委也表達支持之意。

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