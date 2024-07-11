受保單解約潮牽動…保費收入流失嚴重 壽險業全面拉高宣告利率水準

保單解約潮牽動保費收入流失嚴重，使得壽險業者全面拉高宣告利率水準。各大壽險公司近日公告的美元保單宣告利率水準，已從4%拉高至4.05%，甚至台灣人壽已再拉高至4.1%，8月宣告利率會否再往上，引發保戶矚目。

多家壽險公司在第2季初，尚處於「按兵不動」狀態，但台股在5月隨著輝達執行長黃仁勳等AI大老來台暴衝，以及美債繼續發揮「吸金」效力，使壽險公司的保單解約壓力升溫，尤其是6月開始，乃至於第3季都是台股配發股利旺季，這也使壽險業者不得不從6月起，連續2個月拉高宣告利率。

所謂的「宣告利率」，並非一定保證可以如數讓保戶拿到，而是保險業者在收取保戶的保費之後，若在投資等面向運用得宜，就會給保戶在宣告利率上所提出的利率水準。但倘若投資效果不佳，也不見得能給付保戶在宣告利率上所提出的水準。

資深的保險業務員坦言，保單的美元宣告利率，比起投資台股的資本利得，或是存美元優存，或投資美債有5%起跳的年息收益，吸引力不夠好，因此很多保戶轉去投資美債、台股，或ETF（指數型股票基金），但美元保單的壽險保障，很多民眾仍有實際的需要，因此不能直接和台股或美債來比較其投資效益。尤其是保戶一旦往生，此時的壽險理賠，可以幫忙處理身後事、照顧家人，而且還能解決找不到遺產稅源，無法分配及處分遺產的問題。因此，目前美元壽險保單起跳保額是3萬美元，但近來買到二三十萬美元，甚至更多的保戶也所在多有。

儘管如此，為因應保單流失現況，壽險業者相繼拉高宣告利率。其中，國泰人壽6月時已先全面調升美元保單宣告利率，幅度介於10至15個基本點（1個基本點是0.01個百分點），最高利率來到4.05%，台新人壽、元大人壽、凱基人壽在6月也跟進調高利率到最高4.05%的水準。

7月以來，台灣人壽、南山人壽跟進加入調高美元宣告利率的戰場，凱基人壽在6月調高利率之後，7月再加碼，而且還是保單調整張數最多的公司，一口氣調整53張，台壽與南山則居次，分別為21張、20張。

台灣人壽此次對保障型商品再提高0.05個百分點，最高利率4.1%也來到市場最高水準，不過其美元儲蓄型商品則未調整，最高宣告利率仍在3.15%左右。其他包括全球人壽的保單宣告利率，目前最高也有來到4.1%。

南山人壽的美元宣告利率調整幅度介於0.05至0.1個百分點，目前其美元利變商品宣告利率最高為4%；南山人壽指出，其新台幣保單也有10張保單調高宣告利率大約0.05至0.1個百分點，不過新台幣利變商品宣告利率最高仍維持在2.5%水準。

凱基人壽連續二個月大調保單宣告利率，7月對53張美元保單宣告利率調幅為0.05個百分點，最高利率仍維持在4.05%；凱基人壽表示，7月調升美元保單宣告利率，主要考量目前債息率維持穩定且有累積收益，適度調整宣告利率以回饋保戶，另外新台幣宣告利率也有調整，目前，新台幣商品宣告利率最高為2.7%，美元現售商品宣告利率最高維持在6月的4.05%水準。

至於元大人壽、全球人壽、台新人壽、宏泰人壽、遠雄人壽等壽險公司，7月曾未再調整，這些公司的最高宣告利率已經達4.05%。

商品推薦