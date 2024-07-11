全球人壽「我的籃球夢」移師南投 培育潛力新秀

廣受籃球迷喜愛、俗稱瓊斯盃的「威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽」男子組即將開打，喚醒國人熱血籃球魂。全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，長期支持臺灣基層體育發展，今年連續第2年舉辦「我的籃球夢 圓夢計劃」，並首度移師南投縣，董事長林文惠及南投縣政府教育處處長王淑玲聯袂親自出席開訓儀式期勉學員，以實際行動力挺基層運動，盼以企業之力協助推動臺灣基層體育發展。

全球人壽董事長林文惠於今年籃球營開訓時指出，全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，長期關注臺灣基層體育發展，今年適逢全球人壽30周年，選擇到南投縣舉辦「我的籃球夢 圓夢計劃」展現全球人壽對環境、社會的愛和責任，持續朝向「以人為本，利己利他的永續企業」的方向前進。

全球人壽2023年起，在教育部體育署的指導之下，攜手中華民國國民小學體育總會開辦「我的籃球夢 圓夢計畫」。今年籃球營計畫不僅持續關注偏鄉小學，並擴大對「非山非市」國小的關懷，特召集南投縣6校以及1社福單位，共120名學童進行為期3天的籃球訓練，除提供球衣、籃球等實體資源外，更貼心安排素有「最強高中生」稱號的林現惟、知名球星李德威、周士淵及南投在地人吳建龍等球星出席執教，啟迪偏鄉學子的籃球夢。值得一提的是，全球人壽從30走向永續，積極實踐ESG支持多元平等，企業主管職中女性主管佔55%，本次籃球營也特邀《女孩上場2》中飾演育君的女教練陳采宣加入教練團，鼓勵女性球員勇敢追夢。

今年籃球營課程內容豐富多元，包含：動態熱身、分站訓練、實戰對抗等紮實的籃球基礎課程，更聘請知名體育主播張立群開設「體育小主播課程」，透過採訪讓學子學習介紹家鄉生活環境，鼓勵學生多元適性發展，同時課程還加入反毒反菸酒宣導，在生動有趣的互動過程中，讓學生了解毒品及菸酒的危害，強化學子們的反毒知能、拒絕毒品誘惑的能力，展現全球人壽以實際行動守護下一代，實踐對臺灣這塊土地的愛與責任。

全球人壽透過贊助各級籃球聯賽及舉辦籃球營，支持籃球運動扎根，除推動「我的籃球夢 圓夢計畫」支持基層籃球外，2021年起，連續4年贊助「全國小學籃球錦標賽」，提供偏鄉小校組參賽經費及交通食宿費用，大幅增加偏鄉隊伍的參賽機會，並增加更多城鄉學習機會；另2021年起，亦連續3年贊助桃園領航猿籃球隊、去年則首度贊助曾拿下四次HBL 冠軍的能仁家商籃球隊，足見全球人壽對此不遺餘力的用心。

棒球更是全球人壽深耕體壇的重點項目之一，自2009年起，積極贊助國內外各項棒球賽事，促成國際棒球賽事交流，希望帶動棒球風氣並鼓勵國人支持國球。2010年起贊助文化大學棒球隊至今14年未曾間斷；2018年起連續6年贊助「重光盃全國少棒錦標賽」，以棒球陶冶基層品德教育；2023年則贊助「U-18 世界盃青棒錦標賽」，讓學子課業之餘能盡情於賽場追夢，為臺灣棒壇培育優秀球員盡一份心力。

全球人壽長年投入資源力挺臺灣多元運動發展，以具體行動展現對健康促進的實踐，如在總公司設立健身房，聘僱具有專業證照的健身教練指導同仁使用健身設備，且每年舉辦多場健康諮詢或健康講座；對外則將運動結合公益，舉辦各式體育活動與贊助運動賽事，累計近3年投入超過3,200萬元，吸引逾60萬人次參與，並多次榮獲教育部體育署「運動企業認證」及「體育推手獎」殊榮，足見全球人壽致力國內運動發展深獲肯定。

未來全球人壽也將持續發揮金融影響力，善盡企業社會責任，將運動結合公益，促進全民運動風氣的提升，期盼以運動方式呼籲民眾愛護健康，並展現做公益及關懷社會弱勢的愛心，並期望能帶動更多企業和民間社團齊心支持臺灣體育發展，將「愛與責任」散播深入社會每一個角落。

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