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新台幣午盤升7.6分 暫收32.51元

中央社／ 台北11日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.510元，升7.6分，成交金額6.78億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.550元，早盤最高32.510 元、最低32.605元。

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