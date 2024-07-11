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富邦人壽搬新家 800員工進駐台北第四高樓

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦人壽搬新家，800位員工進駐台北第四高樓。圖/富邦人壽提供
富邦人壽搬新家，800位員工進駐台北第四高樓。圖/富邦人壽提供

富邦金控旗下子公司富邦人壽宣布，總部已於6月底完成搬遷作業，包括財務、精算、投資、法務、法遵及風控等單位，總計約800名員工進駐辦公。

位於富邦信義A25園區的富邦人壽大樓，是目前台北第四高樓，僅次於臺北101、臺北南山廣場、臺北天空塔。由普立茲克建築獎得主、義大利建築師倫佐•皮亞諾(Renzo Piano)，與台灣建築師姚仁喜共同設計，矗立於台北信義A25園區，樓高地上54層、地下4層，已及台灣指標建築之一。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽大樓的興建，響應政府「2050年淨零排放」目標，展現多項創新、節能之綠建築設計，實踐低碳營運，獲美國LEED金級認證等肯定。

富邦人壽大樓採行節能減碳設計，降低對自然環境的衝擊，建物與辦公環境的永續及節能規劃成效卓越，2022年4月已取得台灣綠建築黃金級標章認證，並於同年10月取得美國LEED金級認證，無論在用水效率、材料與資源，甚至是室內環境品質等指標，都達到永續建築的國際水準。

大樓建築物外牆使用低輻射（Low-E）帷幕玻璃，並採用雙層帷幕系統，設置自動化控制電動百葉窗簾(追日百葉)，可有效降低日照熱輻射影響；另安裝日光感測器，依據日光偵測值，控制帷幕窗邊照明迴路，增加辦公舒適性，能有效降低照明負載。建築物用水效率方面，設置1500公噸雨水回收池，回收雨水再利用於植栽澆灌，並選用低流量水龍頭及感應式馬桶，每年約可減少900萬公升用水。

富邦人壽

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