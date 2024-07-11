富邦人壽總部進駐台北信義A25園區 打造開放式工作環境

富邦金控旗下子公司富邦人壽宣布，總部已於6月底完成搬遷作業，包括財務、精算、投資、法務、法遵及風控等單位，總計約800名員工進駐辦公。此建築名為「富邦人壽大樓」，由普立茲克建築獎得主、義大利建築師倫佐·皮亞諾(Renzo Piano)，與台灣建築師姚仁喜共同設計，矗立於台北信義A25園區，樓高地上54層、地下4層，目前為台北市第四高樓、及台灣指標建築之一。

富邦人壽總經理陳世岳表示，公司總部搬遷對富邦人壽來說是一大喜事，更是營運發展的重要里程碑，意味著持續穩健經營、深耕在地，並逐步實現「成為亞洲一流金融機構」的決心，而富邦人壽大樓的興建，亦響應政府「2050年淨零排放」目標，展現多項創新、節能之綠建築設計，實踐低碳營運，榮獲美國LEED金級認證等肯定；此外，為推動多元共融團隊，內部空間採開放式設計，寬敞明亮且富含活力的辦公場域，打造幸福友善職場。

推動多元共融團隊 開放空間提高生產力、協作力與創作力

視人才為永續經營的核心，富邦人壽致力於形塑多元(Diversity)、公平(Equity)及共融(Inclusion)的DEI職場文化，並將DEI具體實現於富邦人壽總部職場空間，不僅設有溫馨舒適的哺乳室、貼心的無障礙停車位，各樓層亦提供共享座位、會議討論空間，打造彈性、高效且透明的辦公場域，展現團隊的多元與共融，期許提高員工生產力、協作力與創造力。

富邦人壽大樓鄰近台北捷運市府站，鼓勵員工通勤或合作廠商洽公時搭乘大眾運輸，停車場亦設有電動車充電樁，透過完善的設施建置落實低碳，B1大廳為下沉式戶外花園，擁有充足的自然光線及景觀造景，走進2~13樓辦公室，隨處可見的綠色植栽，為職場環境增添綠意，並致力打造工作與生活平衡的職場環境，樹立幸福且永續的職場典範。

富邦人壽大樓落實低碳營運 名列台灣指標性綠建築之一

富邦人壽大樓採行節能減碳設計，降低對自然環境的衝擊，建物與辦公環境之永續及節能規劃成效卓越，2022年4月取得台灣綠建築黃金級標章認證，並於同年10月取得美國LEED金級認證，無論在用水效率、材料與資源，甚至是室內環境品質等指標，都達到了永續建築的國際水準。

大樓建築物外牆使用低輻射（Low-E）帷幕玻璃，並採用雙層帷幕系統，設置自動化控制電動百葉窗簾(追日百葉)，可有效降低日照熱輻射影響；另安裝日光感測器，依據日光偵測值，控制帷幕窗邊照明迴路，增加辦公舒適性，能有效降低照明負載。建築物用水效率方面，設置1,500公噸雨水回收池，回收雨水再利用於植栽澆灌，並選用低流量水龍頭及感應式馬桶，每年約可減少900萬公升用水。

富邦人壽大樓位於富邦信義A25園區，以「城市森林」為中心概念，呼應富邦「與環境和諧共存」的永續發展目標，將大片綠意還給城市，打造人與自然平衡的都會生活空間，期盼帶給民眾全新體驗與想像。

富邦人壽大樓為目前台北第四高樓，僅次於臺北101、臺北南山廣場、臺北天空塔。

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