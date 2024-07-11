國泰人壽推「月月永溢」變額壽險 供保戶兼顧保障與安心理財解方

國泰人壽為滿足民眾退休規劃需求，同時倡議健康終老、環境永續觀念，即日起推出「國泰人壽月月永溢(臺/外幣)變額壽險」，承保年齡範圍橫跨18足歲至64歲，除提供壽險保障，更結合健康外溢與ESG特色。

保戶透過參與國泰人壽「FitBack健康吧」健康計劃，挑戰多元健康任務(如運動、飲食、睡眠等)累積任務值達標會員等級，若達成「實踐家」或「樂享家」會員等級，每月享健康促進加值給付，替保戶投入指定永續基金，保戶努力維持身體健康，還能轉化為對環境永續的投資。

「月月永溢」為結合外溢機制的類全委投資型保單，讓保險發揮由「事後補償」轉為「事前預防」的價值，並提供保戶多家投信的類全委帳戶選擇，可選擇新臺幣或美元收付，透過專業的資產管理團隊代為操作，除提供壽險保障外，搭配月撥回機制可讓保戶享有「類月退俸」的效果，參與投資市場、打造每月被動收入，建構更健康且富足的生活。

以躉繳新臺幣100萬元投保「月月永溢」為例，身故保障最高為新臺幣100萬元加上當時的保單帳戶價值，滿足資產傳承需求，若加入「FitBack健康吧」健康計劃且持續達「實踐家」等級，每月即享健康促進加值給付，替保戶投入指定永續基金(首月100元，其後為保單帳戶價值x0.01%)，如再升級達「樂享家」等級，則可享更高的回饋比率，滿五年起，無論是否達健康計劃特定會員等級，每月另提供0.05%之加值給付。綜合上述，若以「實踐家」等級為例，保戶最高可享每月保單帳戶價值的0.06%來參與永續投資，透過養成自身健康行為與長期持有，讓財富累積與身心健康相伴並進，並輕鬆用行動響應環保永續。

另外，若保戶完成開通國泰人壽指定之網路服務及電子單據服務，每月保單行政費即可享有折減，一旦開通網路、電子單據服務，未來進行保單變更、市場或商品等資訊取得更便利，也能發揮環保減碳的永續影響力。國泰人壽也提醒，投資型保單需自負投資盈虧，保戶在投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇最適合自己的財務規劃。

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