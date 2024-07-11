富邦產險打造幸福職場 致力培育產險專業人才

富邦產險持續深耕「人才永續」的經營理念，號召優秀畢業學子加入富邦行列，除了既有核保理賠、通路服務等職務外，亦積極網羅資訊資安及金融科技人員，提供多項優於法規的福利措施，包括持股信託、旅遊、語言、證照等各項福利補助，依據員工人生不同階段打造健康幸福職場，同時，更提供員工在職進修並補助全額學雜費的機會，以及派員至海外受訓接軌國際保險資訊，延攬優秀人才加入富邦產險行列。

富邦產險表示，在員工職涯發展方面，依才適任分別往專業養成或管理階層發展，鼓勵員工在職進修，不僅提供語言及專業證照等補助與獎勵，亦資助優秀員工攻讀多家企業產學合作研究所碩士班，除補助全額學雜費，若遇平日上課亦可採公假辦理，員工可安心進修完成學業，此外，富邦產險更投入資源培育國際化人才，針對保險各領域的專業人員需求，不定期派員至英國、法國、德國、新加坡等先進國家接受海外訓練，接軌國際保險最新資訊，讓人才發展與培育養成成為推動企業持續成長茁壯的動力。

此外，富邦產險亦積極打造健康友善的幸福職場，提升員工薪資福利，除了優於法規的假別外，更包含婚假、健檢假、公益假等假別，職場內更提供員工紓壓按摩、心理法律諮詢等服務，每兩年實施不分年齡的員工健康檢查，薪資方面也依據每年狀況辦理績效調薪，提升薪資競爭力。此外，富邦產險更呼應政府「少子女化對策」，每胎生育補助10萬元，6歲以下子女育兒津貼每年為1.5萬元，單單2023年，上述兩項總補助金額近1,500萬元，富邦產險表示，希望竭力將員工照護推廣至員工家庭成員，型塑多元和諧幸福企業。

富邦產險表示，為了培育更多保險專業人員，富邦產險長期與國內各大專院校風險管理與保險相關系所攜手，以深耕校園取代過去傳統應聘人才的模式，建立產學合作關係，發掘具備潛力之優秀人才，近5年154位實習生中，順利媒合任職者達78位，留任率超過五成。

同時富邦產險也積極導入保險創新科技及數位轉型技術，擴大各類人才招募需求，除既有的核保理賠、通路服務等職務外，今年更首度與國立臺北科技大學資訊與財金管理系簽定產學合作計畫，開辦產學碩士專班，預計每年招收5位學生，藉以強化金融科技技術力，網羅更多專才人員，歡迎有志向保險領域發展的各路菁英，一同加入富邦產險，開創保險科技新時代。

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