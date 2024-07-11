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新台幣開盤升3.6分 為32.55元

中央社／ 台北11日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以32.550元開盤，升3.6分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.595元至32.550元。

外匯 新台幣 美元匯率

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