群益期貨響應國際無塑膠袋日 公益循環餐盒落實減塑不減速

為響應國際無塑膠袋日，並呼應2024世界地球日的行動主題：多一塑不如少一塑，群益期貨推動減塑行動，公司提供循環餐盒予同仁，以取代一次性餐盒，減少日常營運所產生的廢棄物，號召所有同仁一同參與，透過小舉動影響大環境，共同為環境保護盡一份心力。

塑膠垃圾已嚴重影響地球的環境和生態。每個員工每天購買餐盒產生數量可觀的一次性餐具和塑膠袋，尤其隨著現代生活節奏的加快，加上因疫情推升外送平台的普及，雖然便利了人們的生活，但也帶來了大量的一次性垃圾。

使用循環餐盒不僅可大幅減少垃圾量，且有助於減少海洋和土地的污染。群益期貨此次行動更與「社會公益」作結合，訂購循環餐盒的同時支持公益團體，創造環境與社會共好的循環效益。

本次訂購的循環餐盒，群益期貨台北總公司的部分是由「新北市板橋區心智障礙者家長協會」經營的「甜心便當工坊」提供。該協會致力於爭取心智障礙者的權益，促進其福祉，為心智障礙者提供就業、訓練和學習機會，減輕家庭、社會和政府的負擔。至於台中分公司的循環餐盒則由「財團法人瑪利亞社會福利基金會」經營的「瑪利媽媽美味工作坊」提供。該基金會組織專業醫療復健團隊，為極重度障礙者提供綜合性的醫療復健、教育、職業訓練和就業輔導等服務。

群益期貨希望透過此一行動，達到減少碳排放的效益，並提高員工的環保意識，鼓勵同仁以行動實現永續循環方案。群益期貨亦將持續推動各項ESG活動，激勵更多人共同為永續未來而努力。

商品推薦