富邦證券再獲「台灣服務業大評鑑」金牌獎肯定

富邦證券秉持重視客戶需求與體驗的理念，持續優化各項服務，提供客戶有溫度的金融服務，近年更積極發展數位創新服務，提供投資人專屬的個人化服務，深受客戶好評。富邦證券在「台灣服務業大評鑑」中再度奪得金牌獎的殊榮，為惟一獲得此一獎項的券商。

富邦證券總經理郭永宜表示，客戶為服務業的命脈，富邦證券以團隊與機制在服務客戶。從「客戶需求」出發，整合金控及投顧研究資源，連結客戶分群與輔銷整合模式，同時透過數位及實體 (Online with Offline)串流優勢，快速回應不同客戶的需求，積極落實金融服務理念。

「台灣服務業大評鑑」由主辦單位委託專業評鑑機構，以秘密客方式實地訪查服務據點。根據評比結果顯示，富邦證券在營業員的業務處理效率、面對客戶投訴時所展現的同理心、提供無障礙、銀髮樂齡等專業設備與完善的行動金融工具等項目，皆獲得高度讚揚。此外，富邦證券對於客戶的回饋意見甚為重視，於2023年獲頒BSI（英國標準協會）ISO 10002客訴品質管理系統認證，確保公司客訴案件都能獲得妥善處理。

郭永宜進一步表示，去(2023)年富邦證券與日盛證券合併，為了符合兩家客戶的使用習慣，保留兩家的交易系統，但後台帳務系統只能整合為一套，因此出現一些原日盛客戶不習慣的問題。當時系統有近百項的項目需要優化，富邦在兩三個月內就完成了近七成的項目。這就是對客戶意見的重視。

富邦證券也持續推動友善金融服務，除了在2022年成為首家導入手語翻譯服務的券商，提供預約手語老師現場服務、視訊真人翻譯雙軌服務機制，更於今年與財團法人愛盲基金會合作，設計、製作具有點字輔助的簽名板，全台各據點均已開始使用，方便視障客戶辦理各項業務。

商品推薦