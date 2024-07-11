央行CBDC平台 將發數位券
中央銀行總裁楊金龍昨（10）日宣布，數位新台幣（CBDC）發行將踏出第一步，今年底至明年初，中央銀行將請數位發展部找一家部會，透過CBDC雛形平台發放數位券給民眾，例如：文化部發放文化幣給民眾，作為未來數位新台幣上線的試驗，希望能夠成功。
楊金龍昨天赴立法院報告時透露，目前央行旗下財金公司正著手進行以「CBDC雛形平台」與數發部「政府機關發放共用平台」介接合作事宜；未來，政府機關可透過數發部平台發放數位券，央行平台則處理用戶錢包內數位券消費後，所涉及的款項撥付與結、清算作業。
央行指出，財金公司目前也找來14家銀行進行小規模的數位券發放測試，除八大公股行庫外，國泰世華銀行、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、中國信託與上海商銀等民營銀行也共襄盛舉，透過TWQR機制，發放類似數位券形式的點數給銀行客戶使用，預計今年底前就會完成相關試驗。
央行官員表示，數位新台幣尚未發行前，數位新台幣的雛形平台就會先進行相關試驗，「只是清算過程不是使用CBDC，而是採用現行清算機制。」
在昨天的財委會上，多名立委關注，數位新台幣何時才能正式發行，楊金龍回應，目前央行沒有時間表，還得視國際趨勢而定，因數位新台幣涉及「跨境」，國際上沒有數位貨幣發行，數位新台幣也無法推動「跨境」支付。
根據央行統計，2017至2023年國內現金支付金額由6.24兆元降至4.03兆元，占GDP的比重也隨之下滑，相反地，非現金支付由3.09兆元大幅提升至7.27兆元。儘管行動支付百花齊放，但楊金龍也強調，「在可預見的將來，現金與鈔券不會消失、還是會存在」。
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