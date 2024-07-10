金寶漲幅大！應要求公布5月淨利2.01億元 年大增905%
老牌電子大廠金寶（2312）近期遭列注意股票，今（10）日應主管機關要求，公布自結5月歸屬母公司業主淨利約2.01億元，年增905%，每股淨利（EPS）0.13元，年增近12倍之多，引發市場關注。
金寶今年上半年營收約為731.63億元，年減7%。而最新公布的6月單月營收達134.05億元，月增0.6 %，年增5.5 %，單月營收站上今年1月以來的次高紀錄、同時金寶在這近半年以來，已連續3個月站穩130億大關以上。
金寶今（10）日早盤以23.1元開低震盪，盤中一度翻紅上漲至最高24.6元，不過盤中受賣壓影響，再度下跌翻黑，終場收在24.5元、下跌0.05元、跌幅為0.21%，單日成交量達10.45萬張，為今日台股成交量排行第六名，交投熱絡。
外界猜測，金寶近日頻頻上漲主要是受到旗下伺服器產線斬獲新客戶所致，對此，總經理陳威昌也於近日受訪時證實，目前旗下伺服器產品線，除原有的泰國之外，確實在墨西哥地區也接到了一個全新的客戶。
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