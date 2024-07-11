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中租辦現增 要籌資50億元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

中租控股（5871）昨（10）日董事會，決議辦理普通股現金增資，預計增資3,100萬股，以中租控股昨天收盤價158元打折估算，預計現增募資規模可達四、五十億元左右。中租控股表示，此次現增資金用途主要為清償中租控股將於今年底到期的第一次發行無擔保轉換公司債。

根據公開資料，中租控股於2021年12月發行可轉換公司債，額度60億元，預計今年12月到期，至6月底這筆債券餘額仍為60億元。中租控股為準備年底到期贖回資金需求，因此規劃現金增資，惟現增規模並不大。

另外，中租控股已經決定於本月18日進行普通股及特別股除權息交易，普通股每股配發6.5元現金股息、0.2元股票股利，特別股每股配發3.8元現金股息。因此昨天董事會決議現增，預期現增執行日期將落在除權息交易後，也有利於股東於8月22日股息入帳後，可以再行參與新的現增案。

另外，此次現增規模只會使中租控股的資本額略增，對於每股獲利稀釋效果影響有限。中租-KY昨天以158元作收，上漲0.5%，成交量6,013張。

中租 增資 股息

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