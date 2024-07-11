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國泰人壽友善服務 面面俱到

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國泰人壽、國泰產險關懷多元金融弱勢族群。國泰人壽積極從客戶角度出發設計各項服務，特別邀請「混障綜藝團」（混合許多障別朋友的表演藝術團體）實際體驗友善服務措施，透過身障者第一視角回饋，優化理賠申請文字轉語音功能，並完成設置「友善服務櫃檯」。

為友善服務新住民，除延續先前提供「九國語言」暖心服務，近期更推出業界唯一「多國語言版」的理賠申請書，滿足世界各地民眾來台工作、求學及居住時的保險申辦與理賠需求，以其最熟悉的語言提供保險服務。　　

預防民眾遭詐騙，當保戶臨櫃辦理「金流」相關服務時，客服人員主動關心民眾資金用途，2023年共成功攔阻64件詐騙案，累計金額近新台幣4,900萬元。

根據國泰人壽最新顧客體驗調查結果顯示，2023年整體滿意度達98.8%，NPS（Net Promoter Score，淨推薦值）高達35.1%，連續四年正成長，顯見國壽各項服務皆深獲客戶肯定。

國泰產險則針對年輕族群，推出保險新鮮人三大懶人包（車禍處理流程懶人包、旅遊險熱門問題懶人包及快速上手保險流程及觀念-入門指南），幫助年輕人對保險資訊更快上手；針對身心障礙者，提供「視訊手語直譯服務」供聽語障客戶線上手語翻譯、推出「圖型驗證碼語音報讀」服務，協助視障客戶完成會員登入以及提供無障礙網頁。　　

國泰產險秉持「iCARE」五大核心理念（implant建立制度、Culture原則內化、Alteration根因改善、Response蒐集聲音、Education教育訓練），推動公平待客，致力建立「充分保障消費者權益」服務文化，提升客戶服務的溫度與速度，從商品設計到末端理賠或客戶服務，持續從客戶視角出發，提供貼近客戶的創新服務。

根據國泰產險最新顧客體驗調查結果，2023年整體滿意度達96.6%，顯示國泰產險深獲客戶肯定。

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