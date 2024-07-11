國泰壽產險公平待客 績優

國泰金控旗下子公司致力打造公平待客的友善金融環境，陪伴客戶前行，金管會日前公布2024年公平待客原則評核結果，國泰人壽、國泰產險雙雙榮獲公平待客評核排行前25%業者。

其中，國泰人壽更領先業界連續六年蟬聯評鑑績優，展現全方位守護民眾身、心、財的公平待客文化；而國泰產險則以貼近客戶的多元創新服務，並積極針對年輕族群、高齡族群、身心障礙推出一系列公平待客服務，獲得主管機關肯定。

國泰人壽再獲金管會「公平待客原則評核」排行前25%業者，為壽險業唯一連續六年蟬聯績優，深獲主管機關肯定。國壽落實「全員服務、公平待客」的核心價值，更由董事會直接督導專責單位統籌與建立管理機制，上下齊心維護消費者權益。

國泰產險亦由董事會層級由上而下建立公平待客思維，獨董及117位經理級以上主管均完成評議中心「公平待客相關議題探討」課程，掌握高齡者金融剝削個案、高齡及身心障礙者數位落差改善與維護等，進而推出一系列公平待客服務機制。

針對高齡族群，國泰人壽培育1.4萬名業務同仁獲得「失智友善天使」認證，舉辦樂齡生活體驗與手語教學課程，提升友善服務能力；並結合國泰人壽App大腦功能訓練與檢測服務，讓客戶強化預防失智觀念。同時，設置「樂齡服務專線」，以最熟悉的語言為長者服務，滿意度達91.8%，更首創高齡客戶「保單查閱人制度」，國泰人壽觀察到，當保戶年紀愈大，常會忘記曾經投保哪些保險，因此高齡長者可預先約定查閱人瀏覽保單狀況，協同家屬維護顧客權益。

國泰產險亦針對高齡者提供「高齡者進線優先接聽服務」、「跨越數位鴻溝--友善網頁操作說明」計畫弭平數位落差、老花眼鏡及簽名板等服務，並推出高齡專屬保險商品「新世紀常青」，針對老年人最常發生之置換人工髖關節、膝關節及水晶體提供補助保險金，新增「輔助器具費用保險」項目；更走入長照機構舉辦「微心計畫」，推廣損害防阻專業知識。

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