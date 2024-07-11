壯大金融業產值 金管會主委彭金隆：推動金控優質整併

財委會立委李彥秀昨（10）日質詢時關注，台灣金融業產值占GDP僅6%已多年停滯不前，但反觀新加坡金融業產值占比13%卻是台灣兩倍，如何讓金融業打世界盃？金管會主委彭金隆說，台灣金控走了逾20年，資產規模也擴大了七倍，未來將續強化金控政策、推優質整併。

本報6月底推出「金管會20年」系列報導，專題自推出以來，頻頻成為立委關注焦點，也獲得主管機關回響，彭金隆昨日一一作出回應。

立法院財委會昨日邀請中央銀行總裁楊金龍就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」、金管會主委彭金隆、數發部官員就「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告。

彭金隆說，金融產值占GDP多年維持6%，是因為台灣有產業，分母比較大，因此金融產值占6%是與GDP同步成長，而非超額成長。

金融及保險業產值占GDP比重 圖／經濟日報提供

他說，每個國家壯大金融市場不同，台灣今年有成立邁向22年的金控公司，金控資產規模已擴大了六至七倍，「我們方法跟新加坡單純走銀行業是不一樣的」。

李彥秀昨說，工商協進會理事長吳東亮日前在建言中提到，金融業產值占GDP約6%都沒顯著成長，新加坡成長13%是台灣兩倍，還有三家全球百大銀行，台灣卻一家都沒有。

李彥秀進一步說，20年前臺銀資產規模比星展銀還大，但如今卻連星展銀的車尾燈都看不到，台灣要想辦法打亞洲盃和世界盃，金管會提及人才不足，要如何解決？大家都跑去高科技產業，去台積電上班，要如何推動亞洲資產中心？

彭金隆說，大家很喜歡用金融產值占GDP比重，去跟星港比，但這一點需要仔細思考。

他說，雖然金融業GDP保持6%，這是跟GDP同步成長。而台灣是有產業的，分母是比較大，這也是金管會為何想透過法規鬆綁，有更多商品、更多市場機制嘗試，和更多服務可進入市場，擴大市場規模，推動亞洲資產管理中心，讓台灣金融市場更蓬勃發展。

李彥秀說，那是否可以用金融整併？彭金隆坦言，優質整併是一個方向。未來在擴大金融業競爭力上，「假如是優質的整併，我們還是會持續推動」。

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