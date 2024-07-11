櫃買中心防詐遊戲抽獎 名額加碼

現今通訊軟體使用方便又快速，民眾日常生活時常使用，但這也讓歹徒有機可趁，衍生出許多詐騙手法，包括冒用名人身分，勸誘民眾加入投資群組進行詐騙等。為提升民眾防騙意識，櫃買中心以寓教於樂的方式，推出「2024年防制金融投資詐騙線上互動遊戲」，參加活動不僅可以提升防詐功力，還有機會抽中新臺幣100元的超商禮券。

櫃買中心表示，「2024年防制金融投資詐騙線上互動遊戲」自6月24日推出後，反應相當熱烈，本次活動抽獎名額係依參加活動的總人數決定，目前參加人數已突破1萬人，抽獎名額確定由500名增加至800名，後續還會隨著參加人數的累積持續增加，最多有機會抽出2,000名，所以趕快揪您的親朋好友們，一起來參加。

尚未參加櫃買中心「2024年防制金融投資詐騙線上互動遊戲」的民眾，可透過活動網址進入活動網頁（網址：https://reurl.cc/Gj02yy），或於櫃買中心網站首頁（網址：http://www.tpex.org.tw）點選連結參加活動，歡迎民眾把握機會踴躍參與。

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