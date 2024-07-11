櫃買AI課程 回響熱烈

近期人工智慧（AI）快速發展與應用領域不斷擴大，為滿足櫃買家族高階經營階層的需求，以更加洞見AI如何增進營運價值及影響未來產業發展，櫃買中心特於7月9日舉辦AI策略與治理教育訓練課程，吸引近130家櫃買家族約200位上櫃興櫃公司高階主管參加，反應熱烈。

櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買中心成立30周年，至今已扶植超過2,500家公司進入資本市場，獲世界銀行譽為扶植中小規模企業最有經驗的交易所，並以企業陪跑員的角色持續協助公司發展，期許公司能善用櫃買市場籌資及提升能見度等功能，逐步成長茁壯。

近期AI挾著強大功能已成為全球科技新寵，如何透過引進AI 驅動企業產品及服務，與客戶進行更細緻流暢的互動，優化研發進程與內部管理效率以節省人力，藉由大數據分析資料，使經營管理上更加專注於策略與創意構想。

為讓櫃買家族成員更加瞭解AI當前技術及應用，俾利企業持續成長茁壯與永續經營，櫃買中心特別邀請熟稔AI相關議題的台灣人工智慧學校兩位專家向櫃買家族企業分享他們寶貴的知識與經驗。

本次課程首先由台灣人工智慧學校校務長蔡明順分享AI對企業的影響與挑戰，剖析AI如何重塑社會結構，帶來前所未有的變革，深入分析企業應如何因應這波AI浪潮，調整策略以保持競爭力，暨面對AI挑戰時可能遇到的困境，提供克服這些挑戰的實用建議。

接著由台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀探討AI治理匡架相關議題，說明人機協作時代的規範設立問題，暨討論生成式AI的法律問題，強調在推動AI技術發的同時，必須建立完善法律和倫理框架，以保障個人基本權利與社會公平安全，同時也說明企業應如何進行內部規劃，以妥善利用AI工具。

本次課程透過專業與實務觀點，協助櫃買家族掌握AI技術應用先機，現場互動熱絡。

櫃買中心將秉持30年來對櫃買家族服務的熱忱，持續推動ESG、溫室氣體盤查、數位轉型及接軌IFRS永續揭露準則等各項主管機關推動的政策，協助上（興）櫃公司邁向永續經營，提升競爭力與因應風險之韌性，共同壯大台灣資本市場的價值，並與投資人分享經營成果，建構櫃買市場是一個值得信賴的資本市場。

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