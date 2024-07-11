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臺灣永續評鑑 應用升級
臺灣指數公司近日與臺北大學簽署技術讓與合約，取得該大學的「臺灣永續評鑑」技術及所有權，將持續編製相關指數，強化臺灣永續評鑑的應用深度及廣度。
臺指公司取得臺灣永續評鑑技術讓與將有四大效益：一是擁有ESG評鑑系統及資料庫，提升資訊運用效率，強化ESG指數編製能量，多元化金融商品發展；二是擴大ESG資訊應用，協助資產管理機構和證券金融業者將ESG因素納入投資流程，執行盡職治理投資，落實政策。
三是提供個股ESG績效分析及客製化資訊服務，支援機構投資人與企業ESG議合，共同邁向永續發展目標；四是支援大專院校、學術機構ESG研究應用。協助ESG、SDGs永續議題之學術研究。
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