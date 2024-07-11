證交所：投資防詐 當心四手法

網路投資詐騙廣告盛行，證交所彙整股票投資的網路詐騙四大常見手法，包括打著名人旗號、高額報酬誘惑、主打免費服務、佯裝合法業者，提醒民眾看到投資相關廣告訊息，一定要提高警覺，不要輕易相信。

近來有不少民眾被詐騙，是因為上網瀏覽投資相關新聞或影片時，被自動推播的投資廣告吸引，進而點擊連結、加好友而誤入假投資群組。

為免更多投資人被詐騙，證交所運用科技，鎖定流量較高並具代表性及影響力的網站，每日抽查找出疑似違規或涉詐的廣告，即時通報主管機關，協助從源頭抑制網路有價證券投資假廣告，同時也整理出常見的詐騙樣態。

證交所表示，詐騙集團常透過四大手法，包裝投資廣告或訊息引誘民眾。第一是打著名人旗號，例如在臉書創立假投資社團、存股社團，並冒用投資網紅或財經名人的照片，或者置入名人的影片，企圖引起好奇和快速獲得認同。

第二是高額報酬誘惑，透過標榜「保證高獲利無風險」、「投資飆股穩賺不賠」、「插隊搶漲停股票」、「AI選飆股」等字眼，讓人誤信為千載難逢的賺錢良機，其實是詐騙圈套。

第三是主打免費服務，強調「公益性質絕不收費」，或用「免費領取飆股」、「免費診股教學」等話術吸引加LINE，但號稱免費的好康就是詐騙前兆。

第四則是佯裝合法業者，宣稱自己是經金管會核准的合法投顧事業，甚至偽造公文、證照等，企圖取信於投資人。

如果民眾懷疑或發現可能被詐騙，建議第一個動作是趕快致電165反詐騙專線或110報案，仍有機會透過警調及金融機構的聯防機制，於24小時內停止轉出去的款項被提領或轉匯，以攔阻詐騙資金被匯出。

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