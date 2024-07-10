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泰安產險四度獲金管會「公平待客評核排名前25%」殊榮

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

泰安產險長期關注不同客群所需，提供創新性商品與高價值精緻服務，不斷優化各類作業流程、培育專業人才，且投入一系列金融友善計畫，今年再度蟬聯榮獲金管會「公平待客原則評核前25%」，是少數四度獲得此殊榮的產險公司。

為貫徹公平待客原則，泰安產物保險公司以「誠穩信實，止於至善」的企業文化，落實各項服務環節，由專責小組負責策動，率業界之先成立24小時一對一真人客戶服務中心，提供安心、熱情、創新的真誠服務。為維護弱勢族群的投保權益，導入「手語翻譯服務、電子保單QR Code全語音朗讀功能」；官網設置「金融友善服務專區(無障礙網頁)」，並取得最高等級認證「無障礙網頁 AAA 標章」，且於各服務據點規劃無障礙設施，打造全面性友善環境。

為積極響應普惠金融政策，泰安產險致力推廣微型保險，自2010年起承保團體微型保險，累積至今給付超過上仟萬元，減輕弱勢家庭因意外事故而產生的經濟衝擊，並藉此推廣風險預防的觀念。此外，每年捐助全台各地一萬人次的團體微型保險，充分彰顯保險安定社會的功能與價值，克盡企業社會責任。

保單 微型保險 產險 金管會

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