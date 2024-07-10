快訊

外資連四賣…但狂買金融股及聯電 買超前十名個股曝光

26歲台中警練重機自摔腦死 急救4天家屬今忍痛決定器捐

不限名額！元富證券開戶 享愛爾達3個月免費收看序號

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
6/1-12/31至元富證券開戶，享愛爾達電視ELTA.tv 三個月免費收看序號。元富證券／提供
6/1-12/31至元富證券開戶，享愛爾達電視ELTA.tv 三個月免費收看序號。元富證券／提供

新光金控旗下元富證券看準奧運賽事風潮，6月1日即攜手體育賽事轉播第一品牌-愛爾達電視ELTA.tv推出「元富證券開戶精彩賽事免費看」活動，凡至元富證券活動網頁完成線上開戶，即可享有愛爾達電視ELTA.tv 3個月免費收看序號，完成首筆交易再獲愛爾達購物網200元購物金等眾多優惠。元富證券邀你一起0元追賽事，理財亦不可忽視。

「元富證券開戶精彩賽事免費看」活動期間為6月1日至12月31日，只要至元富證券活動網頁完成開戶，即可享有愛爾達電視ELTA.tv 3個月收看序號，可於序號時間內自由觀看全頻道的體育賽事、直播、戲劇、綜藝節目等。完成首筆交易，元富加碼送愛爾達購物網200元購物金，商品多元包括NBA、MLB周邊商品、公仔，及體育用品，全方位滿足體育迷的購物需求。此外，交易滿額台股電子下單每達100萬元再送愛爾達電視ELTA.tv 一個月收看序號，元富證券邀請大家一起透過愛爾達電視多平台的轉播為台灣健兒加油。

元富 體育

延伸閱讀

永豐金證券攜愛爾達辦開戶快閃 豐存股平台新上線運動概念股主題標籤

台北大巨蛋8月底前有望開唱？ 消安基金會最快下月初完成報告

內政部回文了！台北大巨蛋辦演唱會由北市自行決定

巴黎奧運將至…Hami Video取得轉播權 電視館、運動館限時5折起

相關新聞

不限名額！元富證券開戶 享愛爾達3個月免費收看序號

新光金控旗下元富證券看準奧運賽事風潮，6月1日即攜手體育賽事轉播第一品牌-愛爾達電視ELTA.tv推出「元富證券開戶精彩...

永豐金證券攜愛爾達辦開戶快閃 豐存股運動概念股主題標籤新上線

永豐金證券挺運動賽事，7月10日起推出為期三天線上開戶快閃活動，至7月12日止限量前1,000名新戶完成永豐金證券線上開...

房價飆高資產抱更緊 以房養老新核貸金額、件數雙下滑

「以房養老」到底可不可行？市場有不少看法，不過，受央行升息影響，住商機構根據金管會以房養老貸款數據統計，全國第2季新增核...

央行楊金龍：數位新台幣踏出第一步 最快年底透過平台發數位券

中央銀行總裁楊金龍10日宣布，數位新台幣（CBDC）發行將踏出第一步，今年底至明年初，中央銀行將請數位發展部找一家部會，...

三家純網路銀行還不夠？ 金管會：申請大門沒有關

三家純網路銀行還不夠嗎？立委賴士葆在財委會上說，三家純網銀首季仍是虧損，若未來有業者還想要申設純網銀，增加純網銀家數，金...

富邦媒6月營收95.6億元 創同期新高

富邦媒公告6月營收95.6億元，創歷史同期新高，月增6.5%；累計1至6月合併營收約為535.3億元，較去年同期成長約4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。