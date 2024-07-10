不限名額！元富證券開戶 享愛爾達3個月免費收看序號
新光金控旗下元富證券看準奧運賽事風潮，6月1日即攜手體育賽事轉播第一品牌-愛爾達電視ELTA.tv推出「元富證券開戶精彩賽事免費看」活動，凡至元富證券活動網頁完成線上開戶，即可享有愛爾達電視ELTA.tv 3個月免費收看序號，完成首筆交易再獲愛爾達購物網200元購物金等眾多優惠。元富證券邀你一起0元追賽事，理財亦不可忽視。
「元富證券開戶精彩賽事免費看」活動期間為6月1日至12月31日，只要至元富證券活動網頁完成開戶，即可享有愛爾達電視ELTA.tv 3個月收看序號，可於序號時間內自由觀看全頻道的體育賽事、直播、戲劇、綜藝節目等。完成首筆交易，元富加碼送愛爾達購物網200元購物金，商品多元包括NBA、MLB周邊商品、公仔，及體育用品，全方位滿足體育迷的購物需求。此外，交易滿額台股電子下單每達100萬元再送愛爾達電視ELTA.tv 一個月收看序號，元富證券邀請大家一起透過愛爾達電視多平台的轉播為台灣健兒加油。
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