房價飆高資產抱更緊 以房養老新核貸金額、件數雙下滑
「以房養老」到底可不可行？市場有不少看法，不過，受央行升息影響，住商機構根據金管會以房養老貸款數據統計，全國第2季新增核貸件數、新增核貸額度與去年同期相比都呈現下滑，其中，新增核貸額度更少約2.48億元，減幅達15.1%。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行進入升息循環，加上房市多頭態勢明顯，賣房利益更為豐厚，同時股市表現強勢，高息ETF成為顯學，長輩以房養老意願降低許多。
正式名稱為「不動產逆向抵押貸款」的以房養老貸款方案，據金管會統計，全國截至6月底為止，核貸件數累計達8302件、核貸額度達472億元，雖兩數據續創新高，但細算數據，今年第2季以房養老新增件數共256件、新增核貸額度共約13.95億元，與去年同期數據相比，分別下滑3.4%、15.1%。
徐佳馨表示，以房養老方案立意良善，更有助銀髮族維持晚年生活品質，但借款人每月向銀行領回資金需內扣利息，當央行進入升息循環，高齡者生活費縮水不少，進而降低申貸意願。
她分析，去年下半年以來房市多頭態勢持續至今年第2季，加上全球AI浪潮帶動台股持續創新高點，熱錢湧入不動產市場，屋主對房價有期待性，更不願將手中資產託付予銀行方。
觀察金管會資料，與去年同期相比，全台第2季僅雲嘉南、外島新增貸款額度出現成長，其餘區域皆呈跌幅，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶也指出，雲嘉南存在青壯人口外移等問題，且近年全台房價飆漲，銀行鑑價提高且放款意願增加，高齡者較願投入以房養老方案；而都會區若有建設議題帶動，適逢房市多頭，不僅轉手容易，也較有利潤空間，銀髮族才會緊抱房產。
賴志昶提醒，各家銀行以房養老方案，大部分最高貸款額度為銀行鑑價7成、年限約30年，且每月撥付金額會先扣除利息，隨貸款餘額遞增，實際領到的金額逐漸減少，建議申請應多方考量並請銀行試算，比較各家方案，找到最適合自己的退休規劃。
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