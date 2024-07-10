泰勒絲效應演唱會旅遊興起 旅綜險保障追星旅程
演唱會帶動追星經濟，兆豐保險因應此趨勢全新升級國外旅行綜合保險專案，若在演唱會活動遇意外事件發生，抑或因人為因素出現行程延誤取消、行李損失等情況皆有保障。
泰勒絲在全球舉行巡迴演唱會帶動周邊商機高達57億美元，「演唱會+旅遊」追星旅遊模式日漸流行。台灣近年來也掀起KPOP韓流旋風，到海外追星時也追隨偶像腳步，打卡當地著名旅遊景點，但在旅行中不免遇上突發狀況。
台灣知名樂團五月天先前在香港紅磡舉行演唱會前，因天候影響導致舞台球型設備突然起火燃燒，當天演唱會被迫延期。
兆豐保險全面升級之國外旅行綜合保險專案，其中對於演唱會有活動意外發生-實支實付傷害醫療保險金（MR）理賠金額可達100萬元；意外身故或失能保障金（AD&D）最高可達1000萬元。
在國外旅行綜合保險專案中，若在預定海外旅程開始前7日至海外旅行期間開始前，因保險契約約定之事故發生，例如被保險人、配偶或三親等內親屬遭受死亡或病危，以致必須取消預定之全部旅程，對於無法取回之預繳團費、交通、住宿及演唱會票券之費用，在約定的保險金額限額內可以獲得理賠。
另外，若抵達目的地領行李時發現因航空公司處理失當導致行李延誤逾6小時，須向航空業者開立行李延遲證明，作為保險理賠所需文件。
此外，針對班機延誤4小時以上，被保人亦可提出保險理賠申請。
兆豐保險表示，僅需在出發前1小時完成投保即可 ，不到千元的保費為追星之旅更添一分保障。現在透過網路線上投保國外旅行綜合保險專案，還可享有保費折扣優惠；即日起到今年12月31日止，選用電子保單不僅方便保存、查閱，還有機會抽中3萬元的遠東SOGO百貨即享禮券。
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