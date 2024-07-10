國泰世華 CUB 線上金融課程 遠距直播拉近偏鄉童距離

國泰世華銀行（2882）長期關注孩童平等受教權 ，秉持「讓金融教育沒有到不了的偏鄉」理念，自2021年起推動「CUB線上金融素養課程」，招募行內員工擔任志工講師，發揮金融核心職能為偏鄉學子授課。

以數位直播形式，突破實體教學時空限制，更開啟偏鄉孩童學習金融知識的機會；今年首度納入識詐教育主題課程，盼識詐意識向下扎根，增進學子們自我保護觀念。

警政署統計，2017年至2022年詐騙被害人中學生占一成以上，其中又以「交友遊戲點數詐騙」、「 色情應召詐騙」及「假網拍」三種手法最為常見，為有效防制詐欺案件，教育部積極落實識詐宣導。

國泰世華資深副總胡醒賢表示，國泰世華推動反詐不遺餘力，為及早強化學童犯罪預防觀念，今年首度將「識詐」主題納入CUB線上金融素養課程，融入學生常見詐騙情境，如遊戲點數詐騙、網頁式詐騙等進行演練設計，期盼強化學子防詐思辨知能 。

CUB線上金融素養課程已於全國開辦15間偏鄉學校場次，學生總參與人數近300人，過程中超過400位國泰世華志工熱情響應。

課程特色橫跨基礎金融知識，包含認識銀行服務、儲蓄理財、學習記帳等，有效建立孩子財商觀念。

根據2023年課程滿意度調查顯示，超過九成孩童課後表示開始對理財產生興趣，今年國泰世華銀行將持續攜手屏東、花蓮、臺東、彰化等地學校共同開辦授課。

擔任志工講師的陳姓職員表示，透過寓教於樂的線上課程，有機會發揮個人專業職能並對偏鄉金融教育貢獻一己之力，在互動過程傳遞學童正確理財觀念，不僅感到相當具有意義，也對提升團隊向心力有所助益。展望未來，國泰世華將持續深耕金融理財教育，化身為守護偏鄉學童背後溫暖力量，擴大金融永續影響力，傳遞正面良善循環。

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