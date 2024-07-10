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中華信評：上海商銀增提呆帳費用 將不會削弱資本水準

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評認為，上海商銀（5876）額外提列的呆帳費用在未來一至二年內應不會削弱該行強健的資本水準。

上海商銀（twAA/穩定/twA-1+）9日宣布，其持股57.6%的香港子行為其有欠正常放款提列約14.9億港元（約合台幣62億元）的呆帳費用。在此之前，該行已於2023年底提列13.5億港元的呆帳費用。

中華信評認為，該筆新增的呆帳費用將會對上海商銀2024年的獲利產生負面影響，但以該行穩固的資本基礎以及較中華信評先前預測緩慢的放款成長來看，前述呆帳費用應不會在今年對該行的資本水準造成衝擊。

中華信評認為，在將額外的呆帳費用納入考量後，該行2024年至2025年的合併風險調整後資本比仍可維持在10%以上的水準。中華信評亦預期，上海商銀在同一期間將可產生每年新台幣280億元至320億元的提存前合併營業淨利，為該行的成長與潛在的授信損失提供支撐，並以此將資本水準維持在強健等級。

上海商銀 華信

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