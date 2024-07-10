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鮑爾放鴿…但降息訊號不明確 新台幣連3貶收32.586元

中央社／ 台北10日電
新台幣示意圖。 聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 聯合報系資料照片

美國聯準會主席鮑爾赴國會作證，稱抗通膨正取得小幅進展，雖然言論偏鴿，但因沒有更明確的降息訊號，市場缺乏激情、反應有限。新台幣延續區間整理格局，並在外資、投信接力匯出之下，匯價連3黑，今天收盤收32.586元，貶4.6分，台北及元太外匯市場總成交金額15.145億美元。

鮑爾9日在美國國會作證時表示，近期數據顯示，政府對抗通膨已取得進展，但在對通膨持續回落至2%更有信心之前，不宜調降利率。換言之，美國聯準會需要更多有力的經濟數據佐證，才會有較明確的降息規劃。

外匯交易員直言，從鮑爾言論可以看出，他確實有在為日後降息鋪路，但現階段維持高檔利率、失業率上升的情況，似乎還在可容忍或是持續觀察的範圍，聯準會沒有馬上降息的急迫性。

由於市場依舊沒有看到清晰的降息時間表，美元指數欲弱不易，續於105價位整理。根據央行統計，美元指數在鮑爾談話後，今天還是小升0.05%，亞幣紛紛示弱，人民幣微跌0.05%，新台幣貶值0.14%，韓元下跌0.19%，日圓貶勢再起、重挫0.35%。

外匯交易員分析，台股持續創高，但高檔震盪加劇，外資呈現雙向操作，投信繼續匯出投資款，均使新台幣承壓；新台幣兌美元今天開盤價為32.57元，最高32.569元、最低32.632元。

外匯交易員並指出，台積電本週發放股利，外資股利入袋後，如果順勢匯出，可能加劇貶勢；隨著時序進入股利發放旺季，新台幣料將呈現區間偏貶格局。

新台幣 美國聯準會 降息 鮑爾

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