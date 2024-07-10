智冠取得 FIDO 驗證 打造防詐騙機制

根據世界經濟論壇《2024年全球風險報告》顯示，在科技發展的加速下，網路犯罪與安全危機居全球十大風險之要。為善盡企業責任與防範社會重大風險，智冠（5478）集團10日宣布旗下MyCard服務取得「線上身分快速識別FIDO （Fast IDentity Online）」驗證，是全台遊戲產業中第一家取得國際驗證並導入實務，領先業界打造七大防詐騙機制，守護會員權益與安全。

網路攻擊、駭客入侵、多元詐騙手法等現象，造就資訊安全解方日趨重要，智冠集團長期防堵點數詐騙事件，建立六大防詐騙制度，包含會員帳號手機與信箱雙重認證、銷售通路防詐機制、24小時監控系統、異常警示與黑名單管理、聯合165反詐騙平台、簡訊與行動裝置綁定驗證，並持續與刑事局、通路合作聯合打擊詐騙，建立線上通報、線下關懷的雙向防護網。

智冠響應數位發展部「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」，將六大防詐騙機制再升級，建立第七大防詐措施，今年5月MyCard服務啟動接軌國際線上身分識別標準，結合金鑰加密架構與生物辨識技術，會員無須記憶或輸入帳號密碼，改以生物特徵等綁定行動裝置，強化保障用戶隱私；預計於7月下旬正式啟用，提供百萬用戶便利且安全的網路身份識別機制，目標今年第四季推展達50萬人次使用。

智冠集團表示，企業協助打擊犯罪責無旁貸，智冠資訊安全防護行動領先業界，為台灣遊戲產業第一家取得FIDO驗證證書，保護百萬會員隱私，未來將持續升級並且擴大應用範圍，預計陸續導入集團子公司採用，並將協助輔導、推廣FIDO之應用於數位內容合作夥伴，與產業價值鏈共組資訊安全網。

數位發展部數位產業署林俊秀副署長於國際資安組織大會（InfoSec Taiwan 2024）分享，「打詐議題持續攀升，動態密碼（OTP）已逐漸無法滿足需求，數位發展部與金管會持續合作，從源頭進行堵詐與阻詐，現在正是導入FIDO的最好時機，協助電商、遊戲產業導入防詐技術，非常樂見企業界積極投入，共同建立數位信任、並提升產業資安韌性。」

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