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假投資真詐財 證交所解密四大手法

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
證交所解密假投資真詐財四大手法。圖／證交所提供
證交所解密假投資真詐財四大手法。圖／證交所提供

近年投資詐騙案件數及財產損失金額居高不下，不少案例是民眾上網瀏覽投資相關新聞或影片時，被自動推播的投資廣告吸引，進而點擊連結、加好友而誤入假投資群組。因應網路投資詐騙廣告盛行，證交所提醒民眾，看到投資相關的廣告訊息，一定要隨時提高警覺，不要輕易相信，以免落入詐騙集團陷阱。

證交所表示，詐騙集團常透過以下四大手法，包裝投資廣告或訊息引誘民眾掉入陷阱。第一是打著名人旗號：許多詐騙集團會在臉書上創立假投資社團、存股社團，並冒用投資網紅或財經名人的照片，或者置入名人的影片，企圖引起好奇和快速獲得認同。

第二是高額報酬誘惑：標榜「保證高獲利無風險」、「投資飆股穩賺不賠」、「插隊搶漲停股票」、「AI選飆股」、「股票申購保證中籤」等，以聳動誘人的字眼置入廣告內容，讓人誤信為千載難逢的賺錢良機，其實卻是詐騙圈套。

第三是主打免費服務：強調「公益性質絕不收費」，或用「免費領取飆股」、「免費診股教學」、「免費報明牌」等話術吸引加LINE，但通常「免費的最貴」，這些號稱免費的好康，其實就是詐騙前兆。

第四則是佯裝合法業者：詐騙集團常宣稱自己是經金管會核准的合法投顧事業，甚至偽造公文、證照、保證金收據、商標等，企圖取信於投資人。

證交所表示，假投資詐騙案件通常不論是利用何種管道及投資名義接觸民眾，詐騙集團大都會要求加入LINE群組，並不斷洗腦誘騙民眾投資，若被要求轉帳匯款，務必提高警覺。如果一時不察，匯出款項，又懷疑或發現可能被詐騙，建議第一個動作是趕快致電165反詐騙專線或110報案，仍有機會透過警調及金融機構的聯防機制，於24小時內停止該筆款項被提領或轉匯，以攔阻詐騙資金被匯出。

因應網路詐騙盛行，證交所也運用科技，鎖定流量較高並具代表性及影響力的網站，每日抽查找出疑似違規或涉詐的廣告，即時通報主管機關，協助從源頭抑制網路有價證券投資假廣告。證交所提醒，面對網路世界五花八門招攬投資的訊息，或陌生網友提供來路不明的投資管道，務必多方查證不輕信，有任何疑慮，都可撥打證券期貨反詐騙諮詢專線02-2737-3434或165反詐騙專線，也可利用「金管會金融智慧網防詐騙專區宣導及網頁資源」、證交所的「證券投資反詐騙專區」、「宅在家學習網」等網站資源，多加了解常見的投資詐騙手法、話術及應對方法，同時累積證券市場相關知識及正確的投資觀念，幫助自己和周遭親友培養辨識和拒絕詐騙的防詐功力。

廣告 詐騙集團

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