三家純網路銀行還不夠？ 金管會：申請大門沒有關

三家純網路銀行還不夠嗎？立委賴士葆在財委會上說，三家純網銀首季仍是虧損，若未來有業者還想要申設純網銀，增加純網銀家數，金管會立場為何？金管會主委彭金隆說，我們尊重市場機制，法規上並沒有說不能送，「目前這個門，沒有關掉」。

他認為，業者是否要送件是業者權利，但需考慮市場狀況，要準備充足也要考慮更細緻。

彭金隆在財委會上直言，申設純網銀「門沒關」，是否意味著金管會將再允許申設第四家純網銀？彭金隆會後則說，「純網銀門沒關，只是描述（目前法規）現狀，目前現況沒有說不行，但申請者需考慮市場狀況」。

怎麼看純網銀發展？彭金隆說，以國外案例來看，不可能叫一家剛成立公司，一開始獲利就一飛衝天，市值也不會從收益來看，而是要看五大面向，一、營運模式，二、現金流是否轉正，三、是否已收回收投入成本，四、客戶是否持續增加，及五、質量是否增加，不會只看財報、獲利數字來判斷眼前狀況。

銀行局長莊琇媛則進一步解釋，當初申設純網銀法規上，並沒有說市場只能三家，但是若是新進者要來申請，仍需要一個永續持續的營運模式。

銀行局可能會關注三大問題，一、目前已有三家純網銀了，還有傳統銀行推數位金融，新進者要做甚麼？二、你要跟哪家科技業者結合？三、目標客群又是誰？

莊琇媛說，法律規定上，並沒有限制只能有三家純網銀，但新進者需考慮市場狀況，需要有一個永續持續的營運模式。

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