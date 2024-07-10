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富邦媒6月營收95.6億元 創同期新高

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
富邦媒董事長蔡明忠。圖／本報系資料照片
富邦媒董事長蔡明忠。圖／本報系資料照片

富邦媒公告6月營收95.6億元，創歷史同期新高，月增6.5%；累計1至6月合併營收約為535.3億元，較去年同期成長約4.3%，締歷史同期新猷。

富邦媒表示，6月營運表現除受惠於「618年中大促」推動買氣外，暑期的到來，旅遊住宿等電子票券採買熱潮持續攀升，家電品類隨著猛飆的高溫，帶動季節性家電如空調等需求激增，而小家電在momo專屬打造的「品牌日」活動助陣下，推升銷售表現。美妝品類迎來夏季肌膚保養商機，除了美白、防曬等商品買氣熱絡外，夏日彩妝新品也備受關注。

富邦媒也說，數位時代下，網路投保愈來愈受到歡迎，金管會也開放保險業與金融科技業者合作辦理創新型保險商品、服務或流程，為擴大會員服務的經營綜效，momo結合富邦產險在保險領域的專業資源，共同推出網路投保創新商品及服務。

富邦媒指出，7月中旬起會員於momo購物網購買手機時，可同步加購行動裝置險，經會員同意後，系統自動帶入相關資料至投保頁面，省去輸入時間，亦整合手機價款及保險費一起結帳，還可使用mo幣折抵。下一階段預計規劃推出，會員momo購買家電時，可加購網路投保家電險創新商品，滿足「一站式購足」的消費需求。

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